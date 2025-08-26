Il silenzio e il pallone. Panattoni: “Il calcio mi ha salvato la vita”  

Per Nicolò Panattoni il calcio non è mai stato solo un gioco. È stato una salvezza, una forza, un linguaggio capace di andare oltre le parole. Nato con una sordità che avrebbe potuto farlo sentire diverso, ha invece trasformato quella condizione in un modo speciale di leggere il mondo: in campo non servivano i suoni, bastavano il pallone, i compagni, la passione.

A San Stino di Livenza, il piccolo paese dove è cresciuto, Nicolò è stato accolto, protetto, libero. Le difficoltà sono arrivate dopo, con il trasferimento a Milano. Lì ha conosciuto sia la gentilezza che la durezza della città, ha perso la protezione che da bambino dava per scontata. Ma ancora una volta è stato il calcio a tirarlo fuori: uno spazio dove superare la timidezza, farsi conoscere, costruire amicizie che ancora oggi fanno parte della sua vita.

La svolta e l'approdo nella Nazionale Sordi

Il punto di svolta è arrivato nel 2018, durante una partita di seconda categoria: un avversario gli chiese se fosse sordo e lo invitò a provare con la Nazionale. “Non sapevo nemmeno che esistesse”, ricorda. È stata una scoperta che ha cambiato tutto: da semplice passione, il calcio è diventato missione.

Con gli Insuperabili ha poi trovato una dimensione nuova. Qui il calcio non è solo tecnica, ma conoscenza profonda dei compagni, dei loro punti di forza e delle loro fragilità. “È un calcio che ti fa ragionare molto di più”, dice. Le vittorie, come il trofeo conquistato a inizio anno, restano impresse come fotografie indelebili. “Non pensavo di vivere emozioni così forti. È stato difficile non esserci in finale a Tirrenia, ma ho una grande voglia di arrivarci e vincere ancora”.

Il gol alla Juventus

Tra i momenti più intensi, c’è anche un gol contro la Juventus, in una partita speciale per gli Insuperabili. “Quel gol ci ha fatto capire che potevamo davvero farcela”, racconta. Non è stato solo un episodio sportivo, ma il simbolo della forza di un gruppo che non si arrende. E ancora di più ricorda la sua prima gara con la squadra: sotto di due gol, procurò un rigore che segnò la rimonta. “È stato il segnale che non eravamo lì per partecipare, ma per competere”..

E poi c’è un gol che rimane nel cuore, segnato in un momento di dolore, dopo la perdita di una persona cara: “È stato come un messaggio, come se quella persona mi dicesse: devi gioire, devi andare avanti”. Un’emozione che supera il campo e diventa vita.

Il sogno medaglia olimpica

Oggi Panattoni sogna di vincere una medaglia olimpica e continua a portare il calcio dentro e fuori dal campo come una missione. “Le difficoltà non sono muri, ma occasioni per imparare”, dice. È la filosofia che lo accompagna da sempre: trasformare il silenzio in forza, le sfide in possibilità, e continuare a correre, dietro a un pallone e davanti alla vita.