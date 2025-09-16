“Ma quale ostacolo?”: il crowdfunding che fa correre gli Insuperabili

La sfida è chiara: raccogliere 5.000 euro in 40 giorni (la scadenza è fissata per il 25 ottobre 2025). E se l’obiettivo verrà raggiunto, la cifra raddoppierà fino a 10.000 euro, grazie al meccanismo di cofinanziamento previsto dal progetto.

Perché servono questi fondi

I soldi raccolti serviranno a dare stabilità e continuità alla Squadra Ufficiale Amputati, che oggi conta 20 atleti e 5 coach provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Gli interventi previsti includono l'acquisto di stampelle, tape, kit medici e attrezzature tecniche per garantire sicurezza e prestazioni in campo, l' organizzazione di raduni nazionali, momenti fondamentali per creare squadra e accogliere nuovi giocatori. Inoltre sono necessari per la partecipazione al campionato ufficiale FISPES, con copertura di viaggi, trasferte e logistica.

Un calcio che cambia vite

Il calcio amputati è riconosciuto in Italia dal 2017: si gioca 7 contro 7, con regole particolari (portiere con amputazione agli arti superiori, giocatori con amputazione agli arti inferiori che usano stampelle metalliche, due tempi da 25 minuti). Ogni partita è spettacolo, energia e resilienza.

Per gli Insuperabili però è molto di più:

“Ogni allenamento e ogni gol sono la prova che gli ostacoli ci sono, ma noi li possiamo trasformare in sfide da affrontare con passione e determinazione”, raccontano il Presidente Davide Leonardi

Un sogno condiviso

Con la campagna “Ma quale ostacolo?”, gli Insuperabili vogliono anche gettare le basi per il futuro: diventare il punto di riferimento del calcio amputati in Italia e pian piano riuscire a formare anche un settore giovanile dedicato a bambini e bambine con amputazioni.

Come contribuire

La raccolta fondi è attiva su Eppela fino al 25 ottobre 2025. Partecipare è semplice: basta collegarsi al link https://www.eppela.com/projects/11984 e scegliere la propria donazione. Ogni contributo avvicina al traguardo dei 5.000 euro, con la certezza che, una volta raggiunto, la cifra verrà raddoppiata a 10.000. Perché nello sport come nella vita, con il giusto sostegno, nessun ostacolo è davvero insuperabile.