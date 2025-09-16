“Ma quale ostacolo?”: il crowdfunding che fa correre gli Insuperabili

Gli Insuperabili hanno deciso di mettersi in gioco ancora una volta, ma questa volta fuori dal campo. La squadra di calcio che da 13 anni promuove lo sport inclusivo in Italia lancia infatti una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, dal titolo eloquente: “Ma quale ostacolo?”.
La sfida è chiara: raccogliere 5.000 euro in 40 giorni (la scadenza è fissata per il 25 ottobre 2025). E se l’obiettivo verrà raggiunto, la cifra raddoppierà fino a 10.000 euro, grazie al meccanismo di cofinanziamento previsto dal progetto.
Perché servono questi fondi
I soldi raccolti serviranno a dare stabilità e continuità alla Squadra Ufficiale Amputati, che oggi conta 20 atleti e 5 coach provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Gli interventi previsti includono l'acquisto di stampelle, tape, kit medici e attrezzature tecniche per garantire sicurezza e prestazioni in campo, l' organizzazione di raduni nazionali, momenti fondamentali per creare squadra e accogliere nuovi giocatori. Inoltre sono necessari per la partecipazione al campionato ufficiale FISPES, con copertura di viaggi, trasferte e logistica.
Un calcio che cambia vite
Il calcio amputati è riconosciuto in Italia dal 2017: si gioca 7 contro 7, con regole particolari (portiere con amputazione agli arti superiori, giocatori con amputazione agli arti inferiori che usano stampelle metalliche, due tempi da 25 minuti). Ogni partita è spettacolo, energia e resilienza.
Per gli Insuperabili però è molto di più:
“Ogni allenamento e ogni gol sono la prova che gli ostacoli ci sono, ma noi li possiamo trasformare in sfide da affrontare con passione e determinazione”, raccontano il Presidente Davide Leonardi
Un sogno condiviso
Con la campagna “Ma quale ostacolo?”, gli Insuperabili vogliono anche gettare le basi per il futuro: diventare il punto di riferimento del calcio amputati in Italia e pian piano riuscire a formare anche un settore giovanile dedicato a bambini e bambine con amputazioni.
Come contribuire
La raccolta fondi è attiva su Eppela fino al 25 ottobre 2025. Partecipare è semplice: basta collegarsi al link https://www.eppela.com/projects/11984 e scegliere la propria donazione. Ogni contributo avvicina al traguardo dei 5.000 euro, con la certezza che, una volta raggiunto, la cifra verrà raddoppiata a 10.000. Perché nello sport come nella vita, con il giusto sostegno, nessun ostacolo è davvero insuperabile.