La fame degli Insuperabili. Coach Angelo D’Ignazio: “Che gioia il trionfo europeo”

“Cos’abbiamo noi? Fame!!!” È questo l’urlo che riecheggia a ogni ingresso in campo degli Insuperabili, ed è con la stessa fame che la squadra italiana ha conquistato la No Barriers Champions League, disputatasi in Polonia, con la squadra intellettivo relazionale, con atleti scelti tra le squadri ufficiale del primo e del secondo livello. A raccontare l’esperienza è l’​​Head Coach Angelo D’Ignazio, che sottolinea come proprio questa fame abbia guidato il gruppo dall’inizio alla fine del torneo: una fame di curiosità verso l’altro, verso le altre squadre, verso la competizione, ma soprattutto la fame di vivere un’esperienza unica e irripetibile in terra straniera, come solo un grande evento internazionale può offrire.



È una fame che spinge a dare tutto sul campo, a fare quella corsa in più per i compagni, ma anche a cercare il dialogo con un atleta del Barcellona o della selezione croata. Una fame che rompe la zona di comfort, trasformandosi in energia concreta, utile e straordinaria.

Il gioco degli Insuperabili è stato caratterizzato da compattezza, spirito di squadra e resilienza, qualità che hanno permesso di affrontare la fisicità e i contrasti duri delle squadre avversarie. “Con la fame di chi sa che deve diventare, con il lavoro di ciascuno e con la responsabilità di tutti, una squadra di grande blasone” è stata la frase guida prima della semifinale contro il Barcellona, un motto che ha caricato di responsabilità e orgoglio i giocatori, consapevoli di rappresentare un progetto che ha tutte le carte in regola per diventare il migliore al mondo.