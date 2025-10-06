Gli Insuperabili secondo Martina Mariasole Carbone: fame, cuore e squadra per trionfare in Polonia

“Fame e motivazione sono le parole che più spesso hanno accompagnato la nostra avventura in Polonia”, racconta Martina Mariasole Carbone, Psychologist Coach della squadra. “Ma se devo sceglierne una che racchiude tutto il senso di questa esperienza, direi squadra”.

“Sin dai primi giorni, ciò che mi ha colpito non è stato soltanto il talento degli atleti o la professionalità dello staff” - continua - “ma qualcosa di più sottile e profondo: negli sguardi, nei silenzi, nei gesti, si percepiva chiaramente un obiettivo comune. Gli Insuperabili erano lì non solo per giocare, ma per riaffermare la loro identità, per farsi conoscere, per ribadire chi sono e cosa rappresentano”.

Il clima creato fuori dal campo ha avuto un ruolo fondamentale. “Ogni dettaglio dell’organizzazione, ogni frase pronunciata, ogni incoraggiamento, diventava parte integrante del gioco stesso”, spiega Martina. “Era come se le parole e le emozioni si trasformassero in movimenti, azioni, scelte dentro al rettangolo verde. Il sistema squadra si era messo in moto, e funzionava. Io vedevo serietà, ma anche libertà. Divertimento e determinazione. La voglia di giocare, di vincere, ma soprattutto la consapevolezza dei propri punti di forza e di quelli degli altri. In questo continuo riconoscersi a vicenda nasceva il vero spirito del gruppo: ci vedevamo".

Le cadute come opportunità

Le cadute – in tutti i sensi – non sono state ostacoli, ma opportunità. “Ci hanno insegnato a guardarci negli occhi, a riposizionarci, a rimetterci al servizio della squadra”, spiega Martina. “Non si trattava di restare fermi di fronte agli errori, ma di trovare equilibrio nel movimento, nella capacità di reagire, di muoversi ancora e ancora, fino a raggiungere il traguardo”.

E quel traguardo, alla fine, è arrivato. “Tutti insieme, alzando la coppa. Ognuno con il proprio vissuto, le proprie emozioni, ma con la stessa scintilla di felicità negli occhi e nei sorrisi”, conclude Martina.