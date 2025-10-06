Tuttosport.com

Dalla conquista di Tirrenia alla No Barriers Champions League: la gioia di Simone Zenga

L'Assistant Coach festeggia il trionfo: "Abbiamo imparato degli errori e ora festeggiamo"
3 min
Ogni sportivo vive per inseguire nuovi traguardi, per alzare coppe, conquistare medaglie, migliorarsi costantemente. Ma dopo essere diventati Campioni d’Italia, cosa si può ancora desiderare? È una domanda che lo stesso Simone Zenga, Assistant Coach nel torneo internazionale disputato in Polonia dagli Insuperabili, si è posto a maggio, subito dopo la vittoria del campionato: “Avrò ancora le motivazioni per andare avanti e provare a vincere altro? E gli atleti, avranno ancora quella scintilla dentro di loro?”.
Interrogativi legittimi, che però non hanno tardato a trovare risposta. Perché ad agosto è arrivato l’invito a partecipare alla No Barriers Champions League, una competizione internazionale capace di riaccendere entusiasmo, ambizione e quell’inesauribile fame che da sempre contraddistingue gli Insuperabili.
E si sa: questa squadra non si accontenta. Ha voglia di crescere, di confrontarsi, di misurarsi con i migliori. Ma soprattutto ha voglia di vincere. E così è stato: in Polonia gli Insuperabili hanno scritto un’altra pagina di storia, diventando Campioni d’Europa.

Gli errori che insegnano

Nel mezzo c’è stato un turbinio di emozioni” - racconta Zenga - le gioie delle vittorie e le amarezze delle sconfitte, gli errori che insegnano e le grandi giocate che restano negli occhi di tutti, momenti difficili da affrontare e altri da custodire per sempre nel cuore. È stato un viaggio che ha messo in evidenza non solo le qualità tecniche, ma soprattutto la forza caratteriale e la compattezza di un gruppo capace di restare unito, dentro e fuori dal campo.
Fondamentale, in questo cammino, è stato anche il sostegno arrivato dall’Italia - aggiunge - “famiglie, amici, colleghi atleti, coach delle altre squadre: tutti hanno seguito con attenzione ogni partita, trasmessa in diretta, trasformando la distanza in vicinanza. Il loro tifo, pur non essendo fisicamente sugli spalti, è arrivato forte fino alla Polonia, facendo sentire agli Insuperabili la forza di una comunità che crede nel progetto e che non smette mai di incoraggiare”. 
È stato un coro lontano, ma allo stesso tempo vicinissimo, che ha dato energia e spinta nei momenti più delicati della competizione.

