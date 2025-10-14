Nasce la prima squadra ufficiale sordi di Insuperabili: quando lo sport parla con i segni

Perché nasce questa nuova squadra

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui le persone sorde possano esprimersi pienamente attraverso il calcio e portare in campo il proprio talento in un contesto aperto e inclusivo. La nuova compagine entra ufficialmente a far parte delle prime squadre Insuperabili, che partecipano a campionati e tornei riconosciuti da diverse federazioni. In particolare, la squadra sordi prenderà parte ai campionati di Futsal e calcio a 11 organizzati dalla FSSI (Federazione Sport Sordi Italia).

“Non abbiamo bisogno di parole, parliamo con i gol" – spiega Davide Grippo - rigorosamente in LIS (Lingua dei Segni Italiana) nuovo atleta sordi di Insuperabili - nel video lanciato sui canali social della società per annunciare la nascita della nuova squadra biancoblù. Al suo fianco, anche alcuni volti già noti del mondo Insuperabili: Abdoulie Jallow, Stefano Cappato, Michele Basso, Pietro Barbarossa, Nicolò Panattoni, Mattia Rampon e Brayan Zambrano, protagonisti la scorsa stagione con le vittorie nazionali nel I e II livello del campionato FIGC DCPS.

“Sono molto orgoglioso e incuriosito da questa nuova avventura - spiega Angelo D’Ignazio, Coach della Squadra e Manager delle Prime Squadre Ufficiali Insuperabili -, per noi è molto importante perché racconta ancora di più quanto l’inclusione, rivolta a qualsiasi tipologia di disabilità, sia il vero scopo di Insuperabili”. Il progetto, in realtà, è stato ideato all’inizio del 2025: “Abbiamo avuto la fortuna, in questi ultimi anni, di avere parecchi giocatori sordi nelle nostre prime squadre ufficiali. Confrontandoci con loro ci siamo accorti di quanto fosse importante per noi aprire anche a questa squadra e quindi il passaggio è stato breve. Grazie all’impegno del Presidente Davide Leonardi abbiamo creato in tempi record la squadra e ora siamo pronti per la stagione che sta per cominciare. La scelta è nata anche dopo alcune interazioni con la Federazione i team della Nazionale, grazie ai quali abbiamo capito quanto fosse importante per noi lanciarci in questo percorso e agevolare la nascita delle squadre che parteciperanno ai campionati nazionali a 11 e di Futsal”.

Con questo nuovo traguardo, Insuperabili continua a promuovere uno sport che accoglie e valorizza ogni persona, dimostrando che per capirsi davvero, in campo, non servono parole.