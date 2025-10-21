Insuperabili inaugura la diciottesima sede a Udine, con il sostegno della Fondazione Pietro Pittini

Un passo importante, reso possibile dal sostegno della Fondazione Pietro Pittini, che affianca il progetto nella fase di avvio e nelle principali necessità organizzative. La collaborazione con la Fondazione nasce grazie alla sinergia sviluppata con la Fondazione che fa capo a Insuperabili all’interno del Network Sport For Inclusion, rete che promuove lo sport come strumento di inclusione sociale.



Fondamentale anche il lavoro svolto dall’Associazione La Nostra Famiglia, realtà che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità e ha avuto un ruolo fondamentale di supporto nell’avvio del progetto attraverso la promozione dell’iniziativa, l’aiuto nella ricerca attiva dì collaboratori e nell’invito rivolto all’Open Day.

L'apertura a Udine

La nuova sede avrà come referente Mattia Vrech, atleta Insuperabili, che assume un ruolo di responsabilità e testimonia in prima persona la mission del progetto: creare percorsi di crescita e autonomia attraverso lo sport.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta con un Open Day sabato 11 ottobre, distribuito su due diversi impianti sportivi della città, un’occasione per coinvolgere famiglie, ragazzi e tutta la comunità locale. L’evento si è svolto con il patrocinio di Sport For Inclusion.

La nuova sede di Udine sarà aperta a bambini, ragazzi e adulti di ogni età con disabilità, offrendo un percorso di crescita inclusivo e personalizzato. Gli allenamenti si terranno due volte a settimana, in impianti accessibili e con il supporto di tecnici specializzati, per favorire non solo l’attività sportiva, ma anche momenti di socialità e condivisione

Il giovedì, dalle 17.30 alle 19 le attività si svolgeranno presso l’Impianto Sportivo Bepi Rigo, in via Basiliano 24, a Udine, mentre la seconda sessione si terrà il sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 12 presso l’Impianto “Edi Colussi, in via Capoia 3 a Cervignano del Friuli.

Un’emozione unica

"L’apertura di Udine è una tappa che ci emoziona particolarmente – dichiara Davide Leonardi, fondatore e direttore generale di Insuperabili – perché rappresenta non solo l’espansione del nostro progetto, ma anche l’esempio concreto di come l’inclusione passi dalla responsabilizzazione dei nostri atleti. Grazie alla Fondazione Pietro Pittini e alla rete Sport For Inclusion possiamo portare avanti una visione condivisa: nessuno è escluso quando c’è lo sport".

Una rete che genera cambiamento positivo, le parole di Marina Pittini, Presidente della Fondazione Pietro Pittini - "Siamo felici e orgogliosi di aver contribuito all’apertura della sede Insuperabili a Udine: un progetto che incarna pienamente il valore educativo e sociale dello sport. Un passo importante, che porta sul territorio competenze e professionalità dedicate a chi spesso ha meno opportunità. Questa nuova tappa è anche il frutto della collaborazione costruita all’interno del Network Sport for Inclusion, una rete che rafforza il nostro impegno comune nel generare cambiamento positivo".

La pazienza e l’idea di “fare bene il bene” nelle parole di Arianna Michelutti de La Nostra Famiglia - "Da tempo desideravo trovare una risposta per i miei piccoli pazienti che sognavano di giocare a calcio, ma che spesso non riuscivano a inserirsi o a trovare soddisfazione nelle società sportive tradizionali. L’incontro con Insuperabili, durante un congresso sul tema Sport e Disabilità presso la nostra sede di Bosisio Parini, è stato una folgorazione: non solo perché ho scoperto che in altre regioni si era trovato il modo di rispondere a quel bisogno, ma anche perché era stato sviluppato un approccio strutturato e innovativo, capace di adattare l’apprendimento della tecnica calcistica alle esigenze di atleti con diverse disabilità. Per questo, negli anni successivi, ho continuato a “corteggiare” il team Insuperabili, cercando di capire se ci fosse la possibilità di portare questo expertise anche nella nostra regione, per “fare bene il bene”, secondo l’ispirazione del nostro fondatore, il Beato Luigi Monza. Alla fine, questa perseveranza ha dato i suoi frutti e quest’anno si sono create le condizioni non solo per collaborare, ma addirittura per progettare l’apertura di una sede in provincia di Udine".