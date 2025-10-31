Gli Insuperabili lanciano "la molecola dell'inclusione": ecco le nuove maglie

Le nuove maglie da gioco degli Insuperabili sono finalmente realtà. le divise per la stagione 2025/2026 non rappresentano solo un rinnovamento estetico, ma un vero e proprio manifesto di identità e valori. Linee pulite, colori decisi e dettagli simbolici raccontano una squadra che fa dell’inclusione la propria bandiera, dentro e fuori dal campo. Per celebrare il lancio delle nuove divise, gli Insuperabili hanno presentato “La Molecola dell’Inclusione”, un progetto video realizzato da Ferrafilm che unisce sport, scienza e comunicazione in un racconto potente e coinvolgente. Attraverso un montaggio serrato e un linguaggio talvolta ironico ma sempre profondo, il video invita lo spettatore a riflettere sul significato di inclusione e sulla sua forza trasformativa, trasformando il lancio delle nuove maglie in un vero e proprio manifesto visivo dei valori Insuperabili.

Può esistere una molecola dell'inclusione?

Il progetto nasce da un’idea tanto semplice quanto potente: può esistere una molecola dell’inclusione?

Per rispondere a questa domanda, una squadra di “ricercatori e ricercatrici” – gli stessi atleti e atlete Insuperabili – si è messa al lavoro in un laboratorio molto speciale. Il risultato è un racconto simbolico e suggestivo in cui la scienza incontra lo sport, diventando metafora del cambiamento.

Nel video, dopo numerosi esperimenti, gli scienziati riescono finalmente a individuare la molecola dell’inclusione, una scoperta capace di trasformare il mondo. È proprio questa molecola, infatti, a cambiare situazioni di emarginazione in momenti di condivisione e partecipazione, abbattendo tutte le barriere della società.

"La Molecola dell’Inclusione rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato lo scorso anno con 'La naturale storia dell’inclusione'" – spiega Davide Leonardi, cofondatore di Insuperabili.

"Dopo aver raccontato l’inclusione come parte integrante della nostra identità, oggi vogliamo mostrarla come un processo vivo, una reazione in continua evoluzione che coinvolge tutte le aree della nostra realtà: lo sport, la comunicazione, il fundraising e la formazione. È un esperimento collettivo che unisce persone, competenze e sensibilità diverse per costruire, passo dopo passo, un modello di inclusione sempre più concreto e condiviso".

Ma il progetto non si esaurisce con il video: La Molecola dell’Inclusione sarà infatti il filo conduttore che accompagnerà Insuperabili per tutto l’anno, attraverso iniziative, collaborazioni e attività volte a promuovere una cultura dell’inclusione autentica e partecipata.

La sperimentazione è iniziata.

E questa volta, il cambiamento è davvero una questione di chimica.