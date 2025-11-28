Giuseppe Auteri porterà la Fiamma Olimpica: un pezzo di Insuperabili nel viaggio verso Milano Cortina 2026

C’è anche un pezzo della provincia di Siracusa nella storia dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. Giuseppe Auteri, 28 anni, di Floridia, atleta degli Insuperabili, è stato ufficialmente scelto come tedoforo per il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Percorrerà 250 metri con la torcia in mano, in un tratto compreso tra il comune di Siracusa e quello di Priolo. Un onore che per Giuseppe rappresenta molto più di un semplice ruolo simbolico: è il coronamento di un percorso personale e sportivo che affonda le radici nella sua storia e nella sua determinazione.

La candidatura: “Volevo portare la mia testimonianza”

“Quando ho saputo che la fiaccola olimpica avrebbe fatto il giro d’Italia e che era possibile candidarsi, ho sentito il bisogno di provarci”, racconta Giuseppe.

Non una scelta dettata dal caso, ma dalla volontà profonda di portare con sé la propria storia: quella di un ragazzo che convive con l’autismo fin dall’infanzia, fratello di una ragazza con disabilità e atleta della grande famiglia degli Insuperabili. “Ci tenevo ad esserci per portare la mia testimonianza come atleta e ragazzo con disabilità. Ho compilato il modulo, ho scritto la mia motivazione e l’ho inviato. Poi ho aspettato, per settimane, con l’ansia di sapere se ero stato selezionato”.

La risposta è arrivata solo il mese scorso, con una mail che Giuseppe ricorda parola per parola: “Complimenti Giuseppe Auteri, sei stato selezionato per essere uno dei 10.001 tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Quando ho letto quella email - continua - ho sentito come se la Terra sprofondasse sotto i miei piedi. Non ci credevo davvero: ero stato scelto”.

“Vedo tante mani che reggono la torcia insieme a me”

Per Giuseppe la torcia olimpica non è solo un simbolo, ma un concentrato di valori in cui si rispecchia profondamente: “Rappresenta unità, solidarietà, empatia, cooperazione e una sana competitività. Gli stessi valori che con Insuperabili portiamo avanti ogni giorno”. Alla domanda su cosa abbia convinto la commissione a sceglierlo, Giuseppe risponde con umiltà: “Penso che la motivazione principale siano tutte le persone che rappresento: gli Insuperabili, l’associazione Padre Pio, i floridiani, la provincia di Siracusa, tutti gli appassionati di sport. Quando immagino di prendere la fiaccola, non mi immagino da solo. Vedo tante mani che la reggono insieme a me”.

Il sostegno di Alaimo: “Un’occasione irripetibile”

Accanto a Giuseppe, nel percorso sportivo e personale, c’è sempre stato Lorenzo Alaimo, presidente della ASD Running, collaboratore di Insuperabili e grande sostenitore della sua candidatura. Lorenzo ha infatti inviato agli organizzatori un discorso scritto da Giuseppe sull’essere autistico, un testo intenso dove raccontava la sensazione di vivere “in una bolla” fino ai sette anni, di osservare il mondo senza comprenderlo appieno: “Tramite l’ecolalia ripetevo quei suoni tante volte per capirne il senso. Pian piano uscivo da quella bolla, ma mi sono trovato con un altro problema: capire come comunicavano gli altri. È stato difficile, ho dovuto imparare, adattarmi, agganciare quel vortice di informazioni, espressioni, regole… sempre tante, sempre diverse”.

Secondo Lorenzo, la selezione di Giuseppe è un riconoscimento meritato: “Giuseppe è un grande atleta. Portare la fiamma olimpica è un’occasione irripetibile, e farlo a Siracusa è ancora più difficile. Quando ho saputo che la segnalazione aveva avuto esito positivo, sono stato felicissimo. Nel tratto tra Siracusa e Catania ci saranno circa 40 tedofori con storie pazzesche: incontrare persone come Giuseppe ti dà una carica e una marcia in più”.