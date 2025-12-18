Dall'Italia a Tokyo, la prima volta degli Insuperabili alle Olimpiadi

Per la prima volta nella loro storia, gli Insuperabili hanno preso parte alle Deaflympics di Tokyo, con tanti atleti che hanno fatto parte della Nazionale Italiana Sordi di Calcio. La competizione organizzata dal Comitato Internazionale degli Sport dei Sordi, che si è tenuta tra il 15 e il 26 dello scorso novembre in terra giapponese, ha visto nove atleti e una figura sanitaria di Insuperabili partecipare alla manifestazione sportiva riservata ad atleti sordi.

In quello che rappresenta un altro salto in avanti da parte di Insuperabili, c’è un duplice significato. Perché scendere in campo in occasione di un evento così rilevante rappresenta molto più di un risultato sportivo: è la concreta dimostrazione che l’inclusione, se pensata con metodo e visione, può diventare un potentissimo motore di sviluppo umano e professionale.

Tra percorso ed emozioni

Il torneo degli Azzurri è iniziato con un esordio convincente, e il Messico battuto per 5-0: una partita estremamente simbolica per Insuperabili, con Davide Grippo che ha indossato con orgoglio la fascia di capitano, e i gol di Michele Basso e Stefano Cappato, protagonisti anche dello Scudetto I Livello FIGC-DCPS della stagione 2024/2025.

La Nazionale ha poi pareggiato i match contro Australia e Giappone – le altre due avversarie del girone – concludendo il proprio gruppo al secondo posto, alle spalle dei nipponici.

Nell'incontro valido per gli ottavi di finale, gli Azzurri si sono però dovuti arrendere all’Ucraina che – dopo un primo tempo equilibrato – nella ripresa è riuscita ad imporsi per 3-0.

L'ultima volta di Grippo

Ma nell’ultima partita che metteva in palio il 7° posto nella competizione, gli Azzurri si sono ampiamente riscattati sconfiggendo il Brasile per 4-0: l’incontro contro i sudamericani è stata anche l’ultima partita di Grippo con la maglia della Nazionale. Il giocatore di Insuperabili è stato celebrato da tutti i presenti – avversari compresi – con anche qualche lacrima di commozione per tutto ciò che ha trasmesso al movimento sordi nel corso degli anni.

I nostri ragazzi hanno quindi concluso il percorso olimpico tra le migliori otto, confermando i recenti progressi e rendendoci orgogliosi di tifare per loro durante questa esperienza.

Un risultato che va oltre il campo

Per quanto riguarda gli Insuperabili, questo esordio olimpico non si limita ad essere un punto di arrivo: è la vera e propria conferma che investire in progetti di inclusione ben strutturati e a lungo termine porta risultati che vanno al di là del campo. Perché creano opportunità reali, valorizzano i talenti e rafforzano la cultura sportiva – e inclusiva – del nostro Paese.