Davide Finocchio: “Lo sport è cambiamento culturale. In campo impari a vedere possibilità”

Da un impatto che va oltre lo sport al futuro

“Quando sono partito non sapevo bene cosa aspettarmi. Ho imparato tantissimo sul piano professionale e, forse ancora di più, su quello personale”, spiega. E indica un passaggio chiave: il lavoro con la Next Gen Under 16, progetto sperimentale dedicato a un gruppo di atleti e atlete con disabilità. “Siamo andati a Valencia per un’esperienza di crescita e confronto. Dopo quel viaggio abbiamo visto aumentare autonomia e autoefficacia dei ragazzi, e anche le famiglie ci hanno restituito un feedback bellissimo. In quei giorni mi sono sentito utile: per Insuperabili e per il mio ruolo nel mondo. Ho provato una sensazione di appagamento”.

“Non è solo sport: è sentirsi parte”

Per Finocchio, l’impatto dell’inclusione sta in ciò che succede fuori dal tabellino. “Non si tratta solo di sport, ma di creare un ambiente dove tutti possano sentirsi parte di qualcosa”. È anche per questo che cita come punti di riferimento Davide Leonardi ed Ezio Grosso (insieme ad Attila Malfatti, fondatori del progetto): “Davide è ambizioso, vulcanico e geniale; Ezio è una delle persone più elettrizzanti che conosca. Loro — e tanti colleghi che mi hanno insegnato qualcosa — mi spingono a crescere”.

In un Paese dove il concetto di disabilità sta evolvendo, Insuperabili e Davide si impegnano a rendere il calcio una strada verso un'inclusione sempre più profonda, credendo nel cambiamento e nella forza dello sport come strumento di crescita e unione.

Tecnologia e metodo: “Portarla al servizio dell’inclusione”

Guardando avanti, l’ambizione è chiara: “Mi piacerebbe integrare ancora di più la tecnologia con Insuperabili, mettendola al servizio dell’inclusione. Può agevolare la vita delle persone con disabilità e potenziare il nostro metodo”.

Un tema coerente con l’impostazione del club: il “Metodo Insuperabili” prevede obiettivi atletico-sportivi e psicoeducativi, monitoraggio (anche con riprese video e schede di valutazione) e una forte componente di formazione, anche tramite piattaforma digitale.

“La disabilità fa parte della vita. Alleniamo possibilità”

Sul tema inclusione — soprattutto a scuola e nello sport di base — Finocchio insiste: “La disabilità fa parte della vita. Non si possono eliminare le difficoltà, ma possiamo creare momenti in cui bambini con e senza disabilità giochino insieme, si divertano e crescano”.

E chiude con una frase che è già un titolo: “In Insuperabili non vediamo la disabilità solo come un ostacolo: i limiti esistono, certo. Ma sta a noi vedere le possibilità per fare qualcosa di utile e coinvolgente”.