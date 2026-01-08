Sandro Gemma: "Insuperabili è inclusione, ma la bellezza sta anche nell'agonismo"

Il viaggio di Sandro Gemma – ormai uno dei “veterani” di Insuperabili dopo il suo ingresso nel 2017 – p arte da Modica, in provincia di Ragusa, per arrivare fino alla sede torinese del club di calcio per atleti e atlete con disabilità. Dalle aule universitarie al campo, quindi dal campo alla scrivania per curare tesseramenti, calendari e rapporti con le federazioni e le squadre ufficiali, mettendo a disposizione le sue capacità organizzative e le sue competenze nelle scienze motorie adattate, oltre a tutta la sua dedizione. “Non conoscevo il calcio e la disabilità come un’unica cosa, ma qui ho imparato a curare le dinamiche sportive di squadra e i rapporti personali con atleti, genitori e colleghi”, spiega Sandro.

Ispirazioni e successi attraverso i rapporti

A Sandro preme molto chiarire alcuni aspetti, specialmente quando si parla del rapporto con gli atleti con disabilità che ha imparato a conoscere anche da coach in campo. “È tutto molto soggettivo: quando si parla di atleti élite, non si è troppo lontani da un atleta normotipico. Se invece si tratta di atleti con disabilità intellettive o fisiche profonde, l’approccio è chiaramente diverso. Insuperabili ti insegna comunque a trattare tutti come fossero degli atleti”.

A proposito dei momenti per lui più coinvolgenti, Gemma non può fare a meno che citare un grandissimo doppio successo della stagione 2024/2025. “Gli Scudetti I e II Livello FIGC-DCPS (calcio paralimpico e sperimentale, ndr) vinti a Tirrenia sono tra le emozioni più forti che ho vissuto, a maggior ragione vedendo i ragazzi esultare e piangere in campo. La parte più bella è stata proprio vivere l’esperienza insieme a loro”.



Sandro poi passa a parlare di una figura che lo ha ispirato fin dall’inizio, e continua a farlo giorno dopo giorno. “Il vicepresidente Ezio Grosso è una figura che incarna i nostri valori alla perfezione. Ti fa sentire utile al progetto e ti fa capire quanto puoi contribuire alla crescita di Insuperabili. È energia pura per andare avanti”.

Un metodo che fa la differenza

Quando gli viene chiesto cosa differenzi Insuperabili dalle altre realtà del panorama sportivo, Sandro risponde senza esitazioni. “Sicuramente il nostro metodo, ma soprattutto le persone che fanno parte di questa società: sono loro il nostro valore aggiunto”. Qualcosa che è diventato molto chiaro dopo aver assistito – per la prima volta – agli allenamenti: “Vidi come anche una persona con disabilità possa ambire a praticare sport agonistico, e non soltanto fare attività”. Sandro allora continua: “In quell’occasione ho visto il valore che ognuno può avere. Perché non si tratta solo di inclusione, ma di trattare le persone come veri e propri atleti, dall'organizzazione alla logistica, per essere sempre prestazionali”, conclude.

Questa ulteriore testimonianza rappresenta l’encomiabile impegno e lavoro di Insuperabili e di tutti coloro che ne fanno parte, come Sandro Gemma. Per un calcio – e un mondo – sempre più inclusivo e per tutti. Per un futuro in cui “atleti normotipici e atleti con disabilità giocano insieme, in una società quasi perfetta”.