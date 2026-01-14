Alice Canavese: "Insuperabili si basa su valori umani e professionali enormi"

Partiamo da una domanda. Perché. La reason why che ti muove dentro, che ti porta a fare ciò che fai ogni giorno. Alice Canavese, Segretaria Nazionale di Insuperabili, la risposta ce l’ha scolpita: “Sono i valori che mi muovono. Quelli umani, quelli professionali”. Insomma, un bell’incipit, per lei che è stata anche allenatrice, nonché responsabile di un impianto per la scuola calcio Juventus.

Un nuovo ruolo grazie a Insuperabili

Ripartiamo da qui: dal suo ruolo di Segretaria Generale e Nazionale per Insuperabili. Alice segue la parte “burocratica” – come iscrizioni e inserimento dei collaboratori – per tutte le 18 sedi nazionali. Ricopre inoltre il ruolo di team manager della Prima Squadra B1, quella composta da atleti ciechi. “Mi piace lavorare bene e quindi mettere anche gli altri nelle condizioni di farlo, dagli atleti fino ai colleghi dello staff". Alice conosceva già Insuperabili grazie al presidente Davide Leonardi, incontrato nel 2006 nell’ambiente della scuola calcio Juventus. Quando le si è presentata l’occasione, ha immediatamente deciso di mettersi in gioco. “In Insuperabili faccio quello per cui ho studiato ed è davvero gratificante. È una realtà che ha valori umani e professionali enormi". E poi c’è il sorriso che le si apre quando racconta come l’inserimento in questo nuovo contesto abbia comportato per lei un cambio di vedute totale: “Credevo di conoscere il significato di disabilità, ma oggi non ne sono più così sicura”. Il confronto quotidiano con atleti e colleghi ha reso infatti quel confine sempre più labile, fino a farlo quasi scomparire. “Ora vedo solo la persona e l’atleta, il resto è un adattamento”.

Lezioni di vita dagli atleti con disabilità

Alla domanda su qualche episodio rimastole impresso, Alice fa una riflessione riguardante l’incontro con un giovane atleta con autismo ad alto funzionamento, preoccupato di non riuscire ad essere sempre un buon educatore.“Mi ha segnato fortemente, facendomi riflettere sulla diffusa mancanza di attenzione educativa nello sport e dandomi una grande lezione”.

A proposito delle esperienze migliori, si nota l’orgoglio di Alice nell’aver contribuito all'avvio delle squadre amputati e ciechi. “I primi sono impressionanti per il loro agonismo e la voglia di riscatto. I ciechi, con la loro autoironia, ti insegnano invece a rivalutare i tuoi limiti perché fanno cose che noi reputiamo impossibili con una naturalezza incredibile. Mi danno un’energia che sento di assorbire”.

Tra esempi e progetti futuri

Per Alice, la forza del metodo Insuperabili è il fare dello sport qualcosa che si adatta alle persone. Con determinazione e dando l’esempio, proprio come fanno “i tre pilastri” Davide Leonardi, Ezio Grosso e Annalisa Cerrone. “Con la loro abnegazione totale, hanno un impatto veramente notevole".

Parlando del suo desiderio più grande, Alice non ha alcun dubbio. “Avviare il calcio giovanile anche per bambini amputati e ciechi significherebbe dar loro l’opportunità di fare sport, di vivere le emozioni dello stare in squadra e di superare i pregiudizi”.

Perché in un contesto sportivo e sociale in cui a volte il valore educativo viene dimenticato, Insuperabili dimostra come non serva fare nulla di straordinario, ma semplicemente “quello che andrebbe fatto. Insieme”.