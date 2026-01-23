Lorenza Ruscasso: "Professionalità e non pietismo. Così mi sono innamorata di Insuperabili"

Capita spesso di intraprendere percorsi avendo un certo obiettivo, per poi ritrovarsi a fare qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò che si pensava. A volte questo cambio di rotta non conduce esattamente dove auspicato, ma in altre occasioni queste circostanze finiscono invece per stupire, appassionare e arricchire: è il caso di Lorenza Ruscasso, in Insuperabili da quando il club di calcio per persone con disabilità contava solamente una decina di collaboratori (attualmente sono circa 250): “Ho studiato psicologia, ma qui ho sempre avuto l’opportunità di affrontare numerosissimi aspetti e vivere il lavoro a 360 gradi”, esordisce Lorenza.

Partner e collaborazioni per crescere

Per il lavoro di marketing e fundraising di Lorenza, le relazioni e la comunicazione con le persone – e quindi le aziende esterne – sono qualcosa di fondamentale. “È necessario far capire e raccontare in maniera credibile ciò che facciamo, poiché nel mondo corporate è importante costruire e mantenere rapporti di fiducia e trasparenza”.

Lorenza ha gli occhi che brillano quando parlano di Insuperabili. Sarà forse per la varietà di questo mondo, oppure per i continui cambi di prospettiva e vedute: “Campagne del 5x1000, crowdfunding, presenza nelle scuole ed eventi aziendali: sicuramente non ci manca creatività, ed è anche in questo modo che apriamo opportunità, costruiamo legami e iniziative che portano valore a ogni singola parte coinvolta”.

Uno dei progetti di cui Lorenza va più orgogliosa è il BMW IN TOUR, giunto in questa stagione alla terza edizione e all’interno del quale vengono coinvolti dealer (concessionari) della casa automobilistica tedesca presenti su tutto il territorio. “Si svolgono delle tappe che iniziano con uno speech riguardante una tematica legata al contesto della disabilità, per poi proseguire con partite tra i nostri giocatori e i dipendenti BMW. L’anno scorso la finalissima di questo progetto si è tenuta addirittura a Milanello (centro sportivo dell’AC Milan, ndr)”. Il progetto vede inoltre dei talent venire intervistati a bordo di un’auto. “Ogni anno c’è sempre più coinvolgimento e interesse. È fantastico vedere le aziende felici di tornare a collaborare con noi”.

Valori e approcci che contraddistinguono

A proposito di ciò che fa la differenza per Insuperabili, Lorenza non ha alcun dubbio: “Qui ogni persona porta un valore aggiunto e diverso. E poi c’è il nostro approccio ibrido: assolutamente non pietistico, bensì molto professionale e strutturato. Con una visione molto chiara, una mission e degli obiettivi precisi”. Lorenza prosegue: “Abbiamo 18 sedi in tutta Italia, gestite però da un unico Head Quarter. Di conseguenza, abbiamo un forte allineamento che, nonostante la distanza, ci rende davvero riconoscibili”. Ma c’è ancora di più. “Per noi è importante portare un cambiamento culturale. Lo dimostrano anche i nostri tanti giovani, le numerose donne e l’età media molto bassa. Puntiamo infatti sulle qualità della persona, a prescindere dall'età o dal sesso. Questa è una cosa che si respira fortissimo”, spiega Lorenza.

Sport, passione e impegno sociale. Ma anche professionalità, metodo e visione per questa la realtà che dal 2012 si dedica quotidianamente a trasformare la percezione e il concetto di disabilità. Perché questa, come dice Lorenza “è una condizione nonché parte di una persona. Ma non deve mai essere visto come un qualcosa di totalizzante”.