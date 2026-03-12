Insuperabili Parabita, il racconto di Serena Pino: una “dipendenza positiva” che diventa futuro

La prima cosa che ti colpisce sono gli occhi grandi e quella fiammella che si accende quando parla dei suoi ragazzi e delle sue ragazze: “Atleti e atlete, è meglio…”. Poi arriva il resto: la concretezza, la cura, la voglia di costruire. Insuperabili per Serena Pino, referente della sede di Parabita, non è soltanto un lavoro. È una seconda casa.

Un entusiasmo che non è mai scemato, nemmeno dopo nove anni di percorso: più di tremila giorni di campo, relazioni e piccoli grandi passi. “E dire che tutto è nato con un percorso di volontariato. Ma poi non sono più riuscita a smettere”. Una di quelle “dipendenze positive” che nascono quando capisci che ciò che fai ha un impatto reale: “Insuperabili mi dà la possibilità di aiutare i nostri atleti a raggiungere traguardi che all’inizio possono sembrare impensabili. Soprattutto al Sud, dove a volte non ci sono strutture attrezzate per permettere loro di mostrare qualità e risorse”.

Un metodo che abbraccia la persona

Serena non ha dubbi sul significato personale del progetto: “Significa creare risorse nell’altro, permettere di sperimentarsi a livello relazionale, sportivo, cognitivo. Perché con il metodo che utilizziamo abbracciamo la persona a 360 gradi, col sostegno della parte tecnica, degli psicologi e degli educatori”.

È un modo di lavorare che richiede costanza e rete, ma che restituisce segnali chiarissimi. “Le difficoltà? Ce ne sono tante, ma quando vedi tutti presenti all’allenamento anche quando piove vuol dire che stiamo portando avanti qualcosa di importante”.

La gioia dei piccoli e lo sguardo verso la prima squadra

A Parabita, da un paio d’anni, c’è anche un gruppo composto completamente da giocatori molto giovani. Ed è lì che Serena misura, allenamento dopo allenamento, la forza del percorso: “Quando vedi un piccolo atleta migliorare in campo e nella gestione emotiva, ti dà una gioia incredibile”. E poi c’è quel momento che vale più di mille parole: “Quando vedi come guardano la prima squadra, con quegli occhi sognanti, vedi proprio i loro sogni e ti fa amare ciò che fai ogni giorno”.

L’abbraccio del primo giorno

Per capire davvero il legame di Serena con Insuperabili bisogna riavvolgere il nastro fino all’inizio. “Mamma mia, sono passati quasi dieci anni. Ricordo i veterani del gruppo. Daniel Papallo, atleta con sindrome di Down, è stato il primo che ho conosciuto. Ero terrorizzata, avevo paura di non essere all’altezza. E Daniel mi abbracciò e mi diede il benvenuto”. Serena si ferma un attimo: “Quel ricordo ce l’ho qui”, dice indicando il cuore, “scolpito”.

Il futuro: crescere e farsi conoscere

Lo sguardo è avanti, con un obiettivo preciso: “Spero cresca il numero degli atleti, così possiamo disputare più partite, più campionati e far crescere di più il progetto. Qui al Sud ancora non è così conosciuto: per questo progetti come Integriamoci - dove atleti con disabilità giocano insieme ad atleti e atlete normotipici - sono fondamentali”.

Per Serena le tre parole chiave sono entusiasmo, stimolo, complessità. E pensare che tutto è nato quasi per caso: “La referente dell’epoca mi aveva contattato, io lavoravo per la Soccer Dream e il presidente Fabio Vinci è una persona molto sensibile al sociale. Lui mi ha permesso di conoscere questa realtà”.

E il suo futuro resta fedele a quella scelta iniziale: “Voglio essere un punto di riferimento per chi di riferimenti pensa di non averne, tra Insuperabili, la psicoterapia e l’insegnamento. Lo sport è un canale fondamentale per la gestione di stati emotivi problematici: lo sperimento su di me e sui miei atleti e atlete”. Poi chiude come chi ha sempre avuto una direzione: “Sapevo già in terza media che avrei fatto la psicologa. Non ho mai avuto un Piano B”.