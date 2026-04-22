La prima volta non si scorda mai: 9 atleti Insuperabili convocati per il primo ritiro della Nazionale CP nella storia della FIGC

I nuovi inizi vanno celebrati. Festeggiati. Vissuti. Ancor di più se indossi la casacca della Nazionale Italiana. Per questo, il ritiro azzurro riservato agli atleti CP e tenutosi questo weekend a Tirrenia racconta un qualcosa di storico. Una svolta, che ha preso il via lo scorso primo gennaio quando la FIGC ha “rilevato” la gestione dell’attività calcistica di Amputati e CP. Dicevamo, appunto. Due giorni a Tirrenia, con anche tanto Insuperabili dentro. Sette atleti della squadra nata a Torino erano presenti, nove convocati complessivamente, con tutti i giocatori che sono stati accolti da Giovanni Sacripante, Responsabile Nazionale della DCP.

"Emozioni forti ed energia"

Su nove convocati, sette giocatori di Insuperabili hanno risposto alla chiamata del C.T. Daniele Valente: Ivan Finizza e Nicholas Sappa non sono riusciti a esserci, mentre Simone Caldarera, Gianluca Li Vecchi, Pasquale Loré, Antonio Marigliano, Leonardo Nacci, Mattia Vrech e Andrea Valenti sono stati presenti in campo. Quest’ultimo, capitano della selezione e anche membro del team di comunicazione del club nato a Torino nel 2012, racconta con orgoglio: “Abbiamo vissuto emozioni forti, energia e grande spirito di squadra: qui percepiamo tanta voglia di crescita e unione. Indossare la maglia della Nazionale è la dimostrazione del nostro desiderio di costruire solide fondamenta, insieme”. Valenti continua. “Ognuno di noi ha la propria storia, ma portare il tricolore è sempre un onore. Con coesione possiamo fare grandi cose”.

Per Antonio Marigliano, centrocampista del II Livello e perno della squadra CP di Insuperabili, il focus è già sui prossimi appuntamenti: “È stato un bel raduno per fare gruppo. Iniziamo questo nuovo percorso in vista del mondiale in Inghilterra, dobbiamo farci trovare pronti!”. Il calciatore toscano prosegue. “L'ingresso in FIGC è fondamentale per dare ancora più importanza a un movimento in espansione come quello del calcio CP”.

"Il sogno più grande"

Anche Gianluca Li Vecchi dice la sua su questo importante debutto. “Vestire l’azzurro è il sogno più grande per chi ha il calcio nelle vene, è un’emozione speciale. In questo raduno abbiamo respirato la stessa aria della Nazionale maggiore, sentendoci trattati come calciatori professionisti”. Gianluca riflette. “Vivere una condizione di vera uguaglianza è un traguardo fondamentale: spesso veniamo considerati una categoria a parte, ma essere riconosciuti come atleti è un segnale forte e giusto”. Li Vecchi conclude: “Oggi lavoriamo per crescere, ma vincendo e competendo in grandi manifestazioni, il nostro orgoglio potrà diventare anche quello di tanti ragazzi che coltivano il nostro stesso sogno”.

Infine le parole di Leonardo Nacci, che afferma con un sorriso: “Abbiamo trovato un ambiente in cui poterci esprimere al nostro meglio, oltre a un’ottima organizzazione che ci ha fatto sentire atleti veri”.

Parole e sensazioni, quelle degli atleti Insuperabili, che confermano con forza il significato dell’attività sportiva svoltasi in Toscana. Un raduno che è il manifesto della crescita recente dello sport paralimpico nel nostro paese.

Il prossimo raduno è in programma presso il CPO Giulio Onesti di Roma il 7 giugno, con staff e calciatori già proiettati ai World Championship che si terranno ad agosto in terra inglese.