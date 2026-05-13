"Perché l'essenza di un gruppo la comprendi solo nella sconfitta", la lettera di Angelo D'Ignazio ai suoi atleti  

Sono state queste alcune delle ultime parole nel cerchio finale di squadra dopo la sconfitta nella finale scudetto di Tirrenia (partita vinta dal Torino per 2-0, ndr).

Un cerchio fatto di unione, dispiacere, ma compattezza sia fisica che di intenti.

Personalmente non amo la sconfitta, la vivo male, nutro un dispiacere per gli atleti tale da desiderare che l'esito cambi immediatamente o che qualcosa si possa fare affinché il tutto si modifichi. Desidero troppo che i miei atleti vivano il meglio e siano sempre felici ed è per questo che lavoro quotidianamente con tutte le mie energie. Ma in questo triplice fischio le cose non sono andate come mi aspettavo.

"Che sia una consapevolezza di bravura", con delle parole che provengono direttamente dal cuore per l'affetto che provo, ma anche dalla testa, in un cinico pensiero, a pochi minuti dalla sconfitta più importante della nostra storia, per ciò che nella partita e in tutta la giornata era stato fatto.

Si parla spesso negli sport di squadra di come un gruppo vincente debba essere unito, compatto, orientato sempre verso una direzione condivisa, con tutti i componenti, protagonisti e a disposizione dell'obiettivo finale.

Facile e scontato - forse e non per tutti - esultare, piangere ed abbracciarsi dopo una vittoria, e dopo una sconfitta invece?

Come squadra abbiamo avuto la fortuna di vivere nell'ultimo biennio due finali scudetto, con la prima che ci ha visto vincitori e quest'ultima invece sconfitti.

Due esperienze fortissime che ci hanno permesso di vivere due situazioni opposte, ma incredibilmente allo stesso modo, da squadra, da Insuperabili.

C'è uno scatto, nelle tante foto di Tirrenia, che rimarrà impresso nella mia mente: il campo svuotato, anche dei vincitori, ma con il nostro cerchio ancora lì, con tutti i componenti, abbracciati ed uniti. Noi siamo stati fino alla fine a viverci quel momento; sapevamo fosse triste ma percepivamo che il tempo fosse ancora nostro e, insieme, abbiamo condiviso emozioni ma soprattutto consapevolezze.

Consapevolezze di come, nonostante la sconfitta, siamo stati squadra; di come ogni singolo atleta coinvolto tanto o poco durante le gare sia stato presente e totalmente dentro le situazioni. Di essere una squadra solida, nonostante durante la prima gara perdiamo per infortunio l'atleta più valido calcisticamente, ma soprattutto con più esperienza e leadership, di come in semifinale concludi ai rigori, i primi della tua storia e, nonostante i 4 pali colpiti durante il tempo regolamentare, realizzi tutti i rigori con serenità ma soprattutto fermezza, di ciò che sei e di ciò che rappresenti.

Consapevolezza di come hai affrontato la finale con tutte le tue forze e che il risultato non sia derivato da un tuo demerito ma semplicemente dalla concretezza del gioco del calcio, che in gare equilibrate, si caratterizza di episodi.

Non amo la sconfitta, ma sicuramente dopo questa esperienza posso dire di saper perdere. Lo posso dire perché ne ho vissuto l'essenza, proprio in quel concetto di squadra che non mi ha abbandonato anzi, mi ha nutrito ulteriormente e mi ha donato un qualcosa di bello che terrò per sempre con me.

Il ringraziamento più grande sicuramente è per gli atleti, ancora una volta capaci di stupirmi, esaltarmi e compiacermi dei loro valori umani. In quello sguardo condiviso con loro c'era tutta l'amarezza per il risultato ma anche consapevolezza nell'aver dato tutto, per se stessi e per la società, e con la mente già proiettata al "l'anno prossimo ci riusciremo". Sì, perché un pensiero del genere non verrebbe in mente ad uno sconfitto ma solo a chi conosce le sue potenzialità, a chi riconosce i valori di un gruppo, a chi ha nel cuore e nella mente tutta la bellezza dell'essere noi, di far parte di Insuperabili e di condividerne il messaggio e i valori.

Non ho chiesto di guardare gli avversari mentre esultavano, affinché quell'immagine fosse per noi una leva per il prossimo anno; ho chiesto anzi loro di guardare noi stessi, per come eravamo belli e compatti in quel momento, perché l'immagine più forte e potente, che potesse darci un messaggio vero, concreto e costruttivo, eravamo proprio noi!

Grazie quindi di avermi insegnato l'essenza, la bellezza e il valore di un gruppo.

Grazie di esservi identificati e aver messo tutto voi stessi nella costruzione del NOI.

Grazie, soprattutto perché di quel NOI ormai, ci vivo!

Agli atleti migliori che potessimo incontrare.