Insuperabili Piemonte e Polisportiva Spezzina campioni d’Italia: a Coverciano è festa per la Finale Nazionale DCP

Gli Insuperabili Piemonte e la Polisportiva Spezzina possono alzare al cielo di Coverciano il trofeo: sono loro i campioni d’Italia, rispettivamente, per il livello 2 e 3. In una splendida giornata di sole accompagnata da bandiere, applausi e un folto pubblico, si chiude così la stagione della Divisione Calcio Paralimpico con questa Finale Nazionale, dopo che un mese fa era stata Tirrenia a ospitare l’ultimo atto del campionato per quanto riguarda il livello 1. A dare lustro all’evento anche la presenza di Silvio Baldini.
Livello 2
Dopo la pioggia di ieri, sembra di essere in un’altra stagione e le semifinali in programma cominciano mentre l’orologio segna le ore 9 e 30: si comincia con il livello 2, con le due sfide in contemporanea che premiano Padova Calcio Veneto e Insuperabili. La formazione biancoscudata regola per 3-0 Ness1escluso, mentre sul campo adiacente i piemontesi campioni in carica superano con un netto 5-0 Lecce L’Adelfia. La finale è quindi il remake dell’atto finale dello scorso anno, quando al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia si imposero gli Insuperabili. Nel 2024 i campioni furono invece i veneti, capaci di superare in quell’occasione i rivali di sempre in semifinale. È una sfida che non fa mancare l’adrenalina, come tutte le finali che si rispettano, mentre sugli spalti sventolano i vessilli degli Insuperabili. A passare in vantaggio sul finale del primo tempo è però a sorpresa il Padova Calcio Veneto, con il sigillo dalla distanza di Lovascio al primo vero tentativo verso la porta avversaria. Il team piemontese reagisce e nella ripresa ribalta tutto: prima il pareggio di Calabro, quindi il rigore decisivo trasformato da Nacci, proprio sui titoli di coda del match. E allora parte la festa, con gli Insuperabili che raccolgono l’ovazione dei propri calorosi tifosi.
Livello 3
La Polisportiva Spezzina supera per 1-0 l’ostacolo Terzo Tempo in semifinale, con la rete giunta proprio nel finale di gara che fa mantenere ai liguri il proprio invidiabile ruolino di marcia: in cinque sfide a Coverciano, compresa la semifinale, 13 gol fatti e nessuno subìto. Dall’altra parte il tabellone mette di fronte Macomerese e Monza Arcobaleno, in una sfida che col passare del tempo assume i connotati del match epico. Passano in vantaggio i brianzoli, mentre nella squadra sarda comincia a serpeggiare un po’ di nervosismo per alcune occasioni mancate. È allora il momento di chiamare il timeout quando manca ormai una manciata di minuti al triplice fischio finale, mentre l’allenatore della Macomerese predica calma. A dargli manforte è un altro mister. Anzi, il ‘mister dei mister’, come viene ribattezzato: Renzo Ulivieri, il direttore della Scuola Allenatori, proprio lì accanto, cerca di far capire che la calma in certe occasioni è la cosa migliore. E come per magia, proprio mentre il match si sta incanalando verso la sua conclusione, ecco arrivare il tanto atteso pareggio della Macomerese. Sventolano in tribuna le bandiere dei Quattro Mori e si alzano le voci dei tifosi, che poi poco dopo, però, devono arrendersi all’esito dei tiri di rigore: a passare in finale è il Monza Arcobaleno. “Sono contento ed emozionato per le emozioni di questi ragazzi” commenta a bordo campo proprio Ulivieri, che assiste alla finalissima del livello 3. La Polisportiva Spezzina è una macchina inarrestabile, trascinata dal proprio ‘bomber’ Turanovic, e nel giro di pochissimi minuti vola sul 3-0, incanalando subito la contesa. La prima frazione termina 4-0, quindi il tabellino registra il 6-2 finale che incorona i liguri campioni d’Italia. “Ho fatto tripletta e abbiamo vinto: sono proprio contento. Dedico questa vittoria al nostro mister” sottolinea davanti alle telecamere di Vivo Azzurro lo spezzino Turanovic, visibilmente emozionato.
L'arbitro Guida
A dirigere l’ultimo atto del livello 3 c’era un fischietto d’eccezione come Marco Guida, appena reduce dalla finale di Coppa Italia e chiamato ad arbitrare un’altra finalissima, quella della DCP. “È motivo di grande piacere – ha sottolineato Guida - essere vicino a quelli che sono i veri valori dello sport: divertimento e passione. Cosa mi porto oggi a casa? Gioia e condivisione”. È il momento delle premiazioni, delle coppe alzate e dei giusti tributi. Tra i premiatori anche il presidente dell’Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità, Maurizio Borgo, già giudice sportivo della stessa Divisione Calcio Paralimpico: “Eventi come questo - ha evidenziato Borgo - contribuiscono alla valorizzazione di un’attività meritoria come quella della DCP e, nel contempo, sono espressione di un cambiamento di visuale nei confronti dello sport paralimpico e dei suoi protagonisti. Le calciatrici e i calciatori che sono qui a Coverciano sono atleti impegnati e appassionati esattamente come tutti gli altri: vivono l’adrenalina della competizione, lo spirito di squadra, la gioia di una vittoria e anche la delusione di una sconfitta, emozioni universali che appartengono allo sport in ogni sua forma. Per questo è fondamentale continuare a promuovere una cultura sportiva realmente inclusiva, capace di abbattere barriere e pregiudizi e di riconoscere nello sport un diritto, un’occasione di partecipazione e un potente generatore di comunità”.
Baldini: "Ragazzi insegnano la straordinarietà della vita"
Mentre sul terreno di gioco a Coverciano le squadre continuano a sfidarsi per ottenere il titolo di campioni d’Italia della Divisione Calcio Paralimpico, a bordo campo ecco arrivare Silvio Baldini. Il Ct ad interim sorride, si concede foto con il pubblico e con gli atleti, e poi esprime a parole quelle che sono le sue emozioni di una giornata da vivere con il sorriso stampato sul volto: “Questa Finale Nazionale è una bellissima giornata, perché possiamo vedere gruppi di ragazzi che hanno la possibilità di esprimersi e di sentirsi felici grazie al calcio. È importante che la FIGC si dimostri molto sensibile a queste tematiche e di rendere tutti noi partecipi. Cosa ci insegnano questi ragazzi? Che la vita è una cosa straordinaria, meravigliosa, e che le cose più semplici sono anche quelle più belle. Ci dimostrano che magari possono avere qualcosa in meno di noi, ma che sono più felici, perché gli basta una partita di calcio per raggiungere il loro obiettivo. Noi invece tante volte abbiamo tutto e non abbiamo niente, senza riuscire a goderci delle cose semplici della vita”.
Antognoni: "Siamo spettatori di una bella iniziativa"
Gli viene donato un pallone della Divisione Calcio Paralimpico con le firme dei ragazzi e poi dal palco delle premiazioni Silvio Baldini evidenzia ancora una volta il suo pensiero: “Io conosco bene questa situazione, perché ce l’ho in casa. Ed essere qui oggi mi ha confermato che sono stato fortunato ad avere una figlia con disabilità”. Accanto al Ct ad interim il capo delegazione della Nazionale Under 21, Giancarlo Antognoni: “Questo è un evento molto importante che la FIGC ha voluto fortemente. Mi fa sempre piacere essere qui: siamo spettatori di una bella iniziativa”.
Gli Insuperabili Piemonte e la Polisportiva Spezzina possono alzare al cielo di Coverciano il trofeo: sono loro i campioni d’Italia, rispettivamente, per il livello 2 e 3. In una splendida giornata di sole accompagnata da bandiere, applausi e un folto pubblico, si chiude così la stagione della Divisione Calcio Paralimpico con questa Finale Nazionale, dopo che un mese fa era stata Tirrenia a ospitare l’ultimo atto del campionato per quanto riguarda il livello 1. A dare lustro all’evento anche la presenza di Silvio Baldini.
Livello 2
Dopo la pioggia di ieri, sembra di essere in un’altra stagione e le semifinali in programma cominciano mentre l’orologio segna le ore 9 e 30: si comincia con il livello 2, con le due sfide in contemporanea che premiano Padova Calcio Veneto e Insuperabili. La formazione biancoscudata regola per 3-0 Ness1escluso, mentre sul campo adiacente i piemontesi campioni in carica superano con un netto 5-0 Lecce L’Adelfia. La finale è quindi il remake dell’atto finale dello scorso anno, quando al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia si imposero gli Insuperabili. Nel 2024 i campioni furono invece i veneti, capaci di superare in quell’occasione i rivali di sempre in semifinale. È una sfida che non fa mancare l’adrenalina, come tutte le finali che si rispettano, mentre sugli spalti sventolano i vessilli degli Insuperabili. A passare in vantaggio sul finale del primo tempo è però a sorpresa il Padova Calcio Veneto, con il sigillo dalla distanza di Lovascio al primo vero tentativo verso la porta avversaria. Il team piemontese reagisce e nella ripresa ribalta tutto: prima il pareggio di Calabro, quindi il rigore decisivo trasformato da Nacci, proprio sui titoli di coda del match. E allora parte la festa, con gli Insuperabili che raccolgono l’ovazione dei propri calorosi tifosi.
Livello 3
La Polisportiva Spezzina supera per 1-0 l’ostacolo Terzo Tempo in semifinale, con la rete giunta proprio nel finale di gara che fa mantenere ai liguri il proprio invidiabile ruolino di marcia: in cinque sfide a Coverciano, compresa la semifinale, 13 gol fatti e nessuno subìto. Dall’altra parte il tabellone mette di fronte Macomerese e Monza Arcobaleno, in una sfida che col passare del tempo assume i connotati del match epico. Passano in vantaggio i brianzoli, mentre nella squadra sarda comincia a serpeggiare un po’ di nervosismo per alcune occasioni mancate. È allora il momento di chiamare il timeout quando manca ormai una manciata di minuti al triplice fischio finale, mentre l’allenatore della Macomerese predica calma. A dargli manforte è un altro mister. Anzi, il ‘mister dei mister’, come viene ribattezzato: Renzo Ulivieri, il direttore della Scuola Allenatori, proprio lì accanto, cerca di far capire che la calma in certe occasioni è la cosa migliore. E come per magia, proprio mentre il match si sta incanalando verso la sua conclusione, ecco arrivare il tanto atteso pareggio della Macomerese. Sventolano in tribuna le bandiere dei Quattro Mori e si alzano le voci dei tifosi, che poi poco dopo, però, devono arrendersi all’esito dei tiri di rigore: a passare in finale è il Monza Arcobaleno. “Sono contento ed emozionato per le emozioni di questi ragazzi” commenta a bordo campo proprio Ulivieri, che assiste alla finalissima del livello 3. La Polisportiva Spezzina è una macchina inarrestabile, trascinata dal proprio ‘bomber’ Turanovic, e nel giro di pochissimi minuti vola sul 3-0, incanalando subito la contesa. La prima frazione termina 4-0, quindi il tabellino registra il 6-2 finale che incorona i liguri campioni d’Italia. “Ho fatto tripletta e abbiamo vinto: sono proprio contento. Dedico questa vittoria al nostro mister” sottolinea davanti alle telecamere di Vivo Azzurro lo spezzino Turanovic, visibilmente emozionato.