Il calcio attraverso gli occhi e l'udito di Riccardo Citterio

Ce lo racconta Riccardo Citterio, calciatore della Nazionale italiana U19 di Futsal sordi e Campione d'Italia in carica di calcio a 11 FSSI con Insuperabili.

"Quando mi resi conto di non essere l'unico"

Riccardo inizia a giocare all’età di 8 anni, scoprendo con il tempo che sul rettangolo verde c’erano altri atleti come lui. “Giocavo alla Casati Arcore con compagni udenti, ma grazie al confronto con un avversario sordo mi resi conto di non essere l’unico, che esistevano squadre di calciatori sordi”.

È questo il momento in cui per Riccardo la musica cambia. Il momento in cui lo stare in campo assume tutt’altro suono. Perché dopo le esperienze in una squadra Futsal U21 di Ravenna e nella SSS Milano, che gli valsero diversi premi come Miglior Giovane, Riccardo inizia a vestire la maglia dell’FC Lesmo.

Lo scudetto con Insuperabili

È qui che avviene il primo contatto con Insuperabili, società fondata nel 2012 Torino e oggi presente con 18 sedi in tutta Italia. “Uno psicologo della squadra me ne parlò, una società molto impegnata nell'inclusione. L'anno scorso ho giocato nella loro Prima Squadra di Futsal. Poi con la squadra di calcio a 11 abbiamo vinto il campionato italiano, qualificandoci così per la prossima Deaf Champions League”.

Un traguardo straordinario, a cui si aggiunge la partecipazione al campionato nazionale FIGC DCP (Divisione Calcio Paralimpico) in cui atleti con disabilità diverse giocano insieme: “Qui siamo arrivati secondi, ma è stato molto gratificante giocare anche con calciatori più grandi di me”.

Ma per un ragazzo come Riccardo, ci sono cose più importanti dei risultati. Anche l’attuale esperienza al Modena, con conseguente partecipazione a competizioni sia regionali che nazionali, contribuisce a creare nuove prospettive e punti di vista. “Sento che giocare con compagni sordi sia importante e divertente, il clima è sempre sereno. Per me la sordità non ha mai rappresentato un grande ostacolo, ho sempre trovato modi per cavarmela. Ho poi avuto la fortuna di incontrare allenatori e società che mi hanno incoraggiato a proseguire oltre le difficoltà”.

Il sogno Deaflympics

Ma quali sono i prossimi obiettivi? “Con gli udenti, vorrei arrivare a giocare in Promozione o in Eccellenza”. Sarà però il prossimo anno quello in cui un sogno prenderà forma: “Giocherò nella Nazionale italiana maggiore FSSI a 11, mentre nel Futsal sono stato convocato per il primo raduno Azzurro e quindi mi auguro di poter partecipare alle Deaflympics di gennaio”. Per vincere trofei e premi, certo. Perché per un atleta la competizione è il fuoco che ti spinge sempre un po’ più in là. Ma anche per continuare a fare la propria parte nel mondo calcio inclusivo. E Riccardo Citterio sa come si fa.