Michele Basso, dal gol scudetto all'infortunio: "Ma io sogno Europei e Deaflympics"
Nel 2025 segnò in finale contro la Juventus One, ora l'intervento alla caviglia e la riabilitazione: "Con Insuperabili so che non sarò mai solo"
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