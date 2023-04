Libri, cibo, Torino: Deliveroo per il World Book Day 2023, tutte le iniziative

TORINO - Domenica 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d'autore (World Book Day 2023) e per l’occasione ecco una particolare serie di iniziative organizzate da Deliveroo, piattaforma leader nell'online delivery, per la città di Torino. Tra le attività messe in piedi, da segnalare una speciale attivazione sul capoluogo piemontese, realizzata in collaborazione con Pizzeria Michi: coloro che faranno un'ordinazione dalla piattaforma dell'esercizio commerciale nel weekend dal 22 al 23 riceveranno in omaggio il volume “Crimini e ricette. A tavola con Nero Wolfe” (Edizioni Beat) di Rex Stout, fino ad esaurimento.