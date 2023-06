Le foto con Dios, patrimonio di Napoli

TORINO - In campo erano il talento, il desiderio di stupire, la forza di divertirsi a divertire. Fuori dal campo, ciò che rendeva Diego Maradona unico erano l’empatia, la disponibilità, la scelta - la necessità, potremmo dire - di non vivere nel suo mondo dorato, di calarsi nella quotidianità di Napoli. Tutto questo si sapeva, ma occorreva una sorta di certificazione visiva per ricordarcelo anche oggi che sono passati trentasei anni da quel primo, storico, memorabile, scudetto. Ecco, La foto con Dios. Napoli 1984-1991 (ilSaggiatore, 138 pagine, 29 euro) è esattamente questo e il lavoro di Carlo Rainone è stato straordinario. Rainone è un fotografo documentarista, la cui opera esplora il senso di identità e di appartenenza culturale (caldamente suggerita una visita al suo sito per comprendere in fondo il senso di certe parole). Nel 2017 iniziò a immaginare questo volume, infiammato dal ritrovamento della fotografia di una ragazza giapponese con Maradona. Michiho Ando, è il nome della ragazza, rimase folgorata da una delle più celebri partite nella storia del calcio, quell’Argentina-Inghilterra in cui Diego segnò una rete con la mano (la Mano de Dios, appunto) e poi realizzò quella che per la Fifa è la più bella rete del Novecento. Cominciò a scrivere al Napoli perché voleva a tutti i costi vedere la gara di Coppa dei Campioni con il Real Madrid. Pubblicata dal Corriere dello Sport, la lettera scatenò la gente napoletana, che invitò Michiho e la aiutò a intrufolarsi nei Distinti pur senza biglietto, facendole scoprire un mondo sconosciuto e meraviglioso. Ci sono voluti anni e c’è voluto il trionfo della squadra di Spalletti per portare a compimento il libro, «una testimonianza di antropologia religiosa, oltre che fotografica, che racconta della sconfinata devozione di un popolo per il più grande calciatore di tutti i tempi», come scrive Rainone nella prefazione.