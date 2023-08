Pinochet, Valdés e quella partita fantasma

Una partita non giocata sembrerebbe materiale per la sterminata fantasia di Eduardo Galeano o Osvaldo Soriano. E invece la follia dell’essere umano, a volte, la può rendere avvenimento storico. Il 21 novembre 1973 si (non) disputò la partita di qualificazione al Mondiale dell’anno seguente tra il Cile e l’Unione Sovietica. Poco più di due mesi prima, l’11 settembre, il colpo di stato del generale Pinochet pose fine al governo di Allende, instaurando una delle più violente dittature di un continente purtroppo avvezzo a certe tragedie. L’Unione Sovietica rifiutò di scendere in campo a Santiago per la gara di ritorno che avrebbe deciso la nazionale qualificata alla fase finale. Per ordini ai quali era evidentemente impossibile ribellarsi, la squadra cilena scese in campo contro un’avversaria fantasma e, in un clima surreale, con una serie di passaggi in avanti realizzò la rete della vittoria: essendo finita 0-0 l’andata, il Cile era qualificato. L’arbitro, un attimo dopo, fischio la fine. A segnare fu Francisco Valdés, centrocampista, che ricevette la palla in area e in una frazione di secondo dovette decidere cosa fare: non ebbe il coraggio di opporsi al destino che altri avevano scritto per lui. Seduti in panchina, attoniti, i giocatori del Santos. Nelle intenzioni del regime, invitare la squadra brasiliana per un’amichevole in quello stadio dove ormai abitualmente si torturava e venivano eseguite le condanne a morte avrebbe offerto al mondo un’immagine molto diversa da quella reale. «Verrà addirittura Pelé», si fece credere. Ma O Rei se ne guardò bene. Gli altri invece non poterono esimersi e dopo la farsa affrontarono il Cile, battendolo 5-0.