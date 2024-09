Una stella può avere tanti significati, nel ciclismo la stella è da 60 anni quella della Guerciotti. Tuttosport racconta la storia di questo marchio con “Guerciotti, la stella di Milano” il libro da oggi disponibile su richiesta in allegato al quotidiano (nelle edicole della provincia di Milano) e ordinabile online con una mail a guerciotti@tuttosport.com



Grazie ai giornalisti Andrea Schiavon e Daniele Galosso, il libro ripercorre in quattro sezioni i primi sessant’anni di attività della storica azienda milanese, supportato da una galleria di emozionanti immagini che fanno rivivere al lettore i momenti più importanti del marchio, integrati dalle pagine di Tuttosport che testimoniano gli importanti successi ottenuti sulle bici Guerciotti. La prima sezione dà voce ai ricordi di Paolo Guerciotti, fondatore dell’azienda con il fratello Italo; nella seconda sezione le parole sono quelle dei campioni più rappresentativi che hanno corso e vinto su bici Guerciotti, sia nel ciclocross sia su strada: da Gianbattista Baronchelli e Vito di Tano, da Gilberto Simoni a Marco Aurelio Fontana, senza dimenticare protagoniste come Fabiana Luperini ed Edita Pucinskaite. La terza sezione si addentra in temi più tecnici e ci introduce nella “fabbrica dei sogni”, spiegandoci come le bici Guerciotti prendano vita partendo da un primo schizzo su carta, per arrivare ad un prodotto che rappresenta la sintesi perfetta di performance, innovazione e design. La quarta ed ultima parte presenta i dieci (più uno) modelli iconici che hanno fatto la storia del celebre marchio milanese.



Il libro è in edicola da oggi, mercoledì 11 settembre, come allegato a Tuttosport (nelle edicole della provincia di Milano) ed è anche ordinabile scrivendo a guerciotti@tuttosport.com