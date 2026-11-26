È arrivato in libreria "Le Meraviglie della Meteorologia" (Laruffa Editore, 156 pagine illustrate a colori), il nuovo saggio del giornalista e direttore di MeteoWeb Peppe Caridi. Il volume esplora il percorso della scienza meteorologica e il rapporto storico tra le variazioni climatiche e lo sviluppo delle società umane. L'opera include una prefazione del Colonnello Guido Guidi, ufficiale del CNMCA dell'Aeronautica Militare e volto delle previsioni Rai, e un contributo dell'ingegnere e Rettore dell'Università eCampus Enzo Siviero.

Dalle origini alle previsioni in TV

La prima sezione del libro ricostruisce la storia della disciplina partendo dai trattati dell'antichità, come la Meteorologica di Aristotele, passando per le interpretazioni medievali fino all'introduzione del metodo sperimentale tra Rinascimento ed Età Barocca, periodo in cui nacquero strumenti fondamentali come il termometro, il barometro e il pluviometro. Un capitolo specifico è dedicato all'evoluzione della comunicazione meteorologica in Italia, dai primi programmi televisivi condotti da Edmondo Bernacca e Andrea Baroni fino agli attuali formati digitali.

La storiografia climatica e la scuola delle Annales

Una parte centrale del saggio affronta il tema della storiografia climatica, rifacendosi agli studi della scuola francese delle Annales e a storici come Fernand Braudel ed Emmanuel Le Roy Ladurie. Attraverso documenti e ricostruzioni d'archivio, l'autore analizza come i cambiamenti del clima abbiano influenzato nel corso dei secoli l'economia, l'agricoltura e l'organizzazione delle civiltà, costringendo le popolazioni a continui processi di adattamento. Secondo l'impostazione del libro, questa prospettiva storica ridimensiona l'idea contemporanea secondo cui l'attività umana possa determinare interamente le dinamiche atmosferiche.

Proverbi, fenomeni estremi e la dedica ad Antonino Zichichi

In appendice, il volume affianca due approcci diversi all'osservazione del tempo:

La tradizione popolare: una raccolta di proverbi del mondo contadino e marinaro, nati dall'osservazione empirica del cielo prima dell'avvento degli strumenti moderni.

La classificazione scientifica: una scheda tecnica dedicata alle scale di misurazione dei fenomeni atmosferici più violenti, nello specifico la Scala Fujita per i tornado e la Scala Saffir-Simpson per gli uragani.

Il libro si chiude con una dedica al fisico Antonino Zichichi, recentemente scomparso, richiamando il suo approccio al metodo galileiano e la distinzione tra il problema dell'inquinamento e l'evoluzione del clima globale.

Le parole dell'autore e dell'editore

«Questo libro nasce da un lungo lavoro di ricerca sulla storia della meteorologia», spiega l'autore Peppe Caridi. «Ho voluto dare ampio spazio alla storiografia delle Annales perché mostra come il clima abbia sempre condizionato le attività umane e come la nostra specie sia sopravvissuta grazie alla capacità di adattamento. Nel testo convivono le due anime della materia: quella rurale dei proverbi e quella tecnica dei rilevamenti moderni».

«Abbiamo scelto di pubblicare questo lavoro per l'attenzione dedicata alla ricerca storica», aggiunge l'editore Roberto Laruffa. «Oggi consultiamo le previsioni quotidianamente tramite smartphone e app; questo libro offre uno strumento per comprendere meglio i meccanismi alla base dei fenomeni atmosferici».