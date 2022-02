Lorenzo: "Tanta paura nel 2008, dopo il botto persi conoscenza"

ROMA - "Mio padre mi disse 'Figlio mio, smettiamola con questa roba'. Io risposi di no, volevo continuare. Avevo 15 anni ed ero in ospedale con le convulsioni per la frattura di polso e clavicola". La carriera di Jorge Lorenzo, che ha parlato alla trasmissione spagnola "The Three Doors", è forse iniziata proprio lì. Dopo cinque titoli mondiali, lo spagnolo si è ritirato dalla MotoGp dove ha dato filo da torcere a Rossi, Marquez e Pedrosa. Salvo poi una breve parentesi da collaudatore, Lorenzo ha completamente abbandonato le due ruote. Complici paure e pressioni troppo forti da gestire per lui sul lungo termine: "Queste cose non mi mancano affatto. Con gli infortuni che sono il peggio", ha detto.