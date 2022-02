Valentino Rossi ancora in pista: prove per il GT World Challenge Europe con la Audi R8

ROMA - Senza di lui il motorsport non è la stessa cosa. È infatti Without Me del rapper Eminem la colonna sonora del ritorno in pista di Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo è infatti sceso sul circuito di Magny-Cours, in Francia, per dei test in vista della prossima stagione. Abbandonate le due ruote, infatti, il nove volte campione del mondo sta per abbracciare una nuova sfida, che lo porterà a gareggiare nel GT World Challenge Europe con il team WRT. Così il Dottore è salito a bordo della sua nuova Audi R8 e ora punta la prima sessione ufficiale di prove per la competizione, in programma per il 7 e 8 marzo al circuito "Paul Ricard" di Castellet, sempre in Francia.