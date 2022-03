Test ufficiali sulla Audi per Valentino Rossi: Mercedes prima, il Dottore indietro

ROMA - Si è conclusa la due giorni di test ufficiali del GT World Europe Challenge al circuito Paul Ricard. Il miglior tempo è stato firmato dalla Mercedes del team Al Manar Racing by HRT, che con Fabian Schiller ha girato in 1:52.533. Indietro invece la Audi del team Wrt di Valentino Rossi . La macchina guidata anche dal Dottore, che si alternato con i compagni di squadra Nico Muller e a Frederic Vervisch, ha chiuso piuttosto indietro nella graduatoria. Ieri, Rossi aveva commentato positivamente dopo la prima giornata in pista: "Sono stati dei test che hanno dato sensazioni positive . Questa è stata la prima volta dove si è potuto girare tutti insieme con riscontri migliori. Ci siamo concentrati molto su macchina e messa a punto".

Il commento di Rossi

"Ci sono delle aree - ha aggiunto Rossi - dove si deve continuare con più lavoro e miglioramenti, ma il feeling è buono. Pista non nuova per me, ma alla fine è stata una buona giornata". Il passaggio del Dottore dalle due alle quattro ruote procede quindi senza particolari intoppi per Rossi, che - comunque - più volte si era cimentato in rally e altre competizioni di macchine. Ora però si fa sul serio e il debutto per il GT World Challenge Europe si avvicina. Quanto meno, Rossi avrà il vantaggio di giocare la prima in casa: il primo atto della competizione si terrà infatti a Imola il prossimo 1° aprile.