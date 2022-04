Valentino Rossi: "Io e Hamilton siamo uguali sulla passione"

ROMA - In queste ore Valentino Rossi si sta destreggiando a Imola con la sua Audi R8. Il 'Dottore' infatti si è classificato 15° nelle pre-qualifiche della tappa valida per il Gt World Challenge, il nuovo mondo del numero 46 che talvolta mostra un pizzico di nostalgia verso la MotoGp. Ma gli obiettivi ora sono diversi: "La passione è la base, voglio essere forte e andare veloce, in gare importanti come la 24 Ore di Spa e in futuro Le Mans, una corsa molto celebre. Voglio capire fin dove posso arrivare e se posso raggiungere alti livelli anche sulle auto. Come Lewis Hamilton ho grande passione per tutto il Motorsport in generale e da questo punto di vista siamo uguali", ha dichiarato a Eurosport.