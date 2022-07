Lorenzo a Misano per un test con la Panigale di Michele Pirro

ROMA - Ritorno in pista per Jorge Lorenzo . Lo spagnolo ex MotoGp si è infatti recato a Misano per un test privato sulla Panigale V4S del collaudatore Ducati , Michele Pirro . " Questa V4 è una bella bestia ", ha scritto lo spagnolo sui social, stupito dal potenziale della scuderia italiana in Superbike , che vede proprio Alvaro Baustista su Ducati leader della classifica piloti. "Lo abbiamo fatto risalire sulla Ducati", scherza il pugliese sui social. Lorenzo ha infatti già corso con la Desmosedici in MotoGp nel biennio 2017-2018.

Dopo il ritiro

Dopo il ritiro del 2019 e la breve esperienza come collaudatore Yamaha, Jorge Lorenzo ha continuato con i motori, passando alla carriera da giornalista. Prima l'esperienza come youtuber, poi il passaggio a DAZN. Il maiorchino si è anche iscritto alla Porsche Cup Italia, dove cerca ancora la sua prima top 10. Il cinque volte campione del mondo si trovava in Italia per partecipare al Mugello al Vmoto Soco Proday 2022, marchio di moto elettriche di cui è ambassador. Una due giorni intensa questa per Lorenzo, che non ha mai perso la passione per i motori.