Valentino Rossi: "Sarò nella GT World Challenge Europe anche nel 2023"

ROMA - Continua l'avventura di Valentino Rossi nella GT World Challenge Europe . Il contratto della leggenda di Tavullia con il team Wrt scade nel 2022, ma nella conferenza stampa che ha preceduto la 24 Ore di Spa-Francorchamps (con Rossi in diaciassetesima posizione) l'italiano ha annunciato: " Al 90% continuerò in questo campionato , il programma al momento è questo. Non credo che andrò a Le Mans nel 2023, poi vedremo cosa succederà. Resta comunque un obiettivo per il 2024".

Gli scenari per il 2023

Tuttavia, non è escluso che il campione di Tavullia possa cambiare scuderia. Nel paddock della GT World Challenge Europe si vocifera infatti di un possibile interessamento della BMW, che ha stipulato un contratto di collaborazione proprio con la Wrt. La M4 GT3 della casa bavarese è apparsa tra le vetture più performanti e Rossi potrebbe preferirla ai progetti di Porsche, Audi e Ducati. Restando alle prestazioni in pista, il Dottore stila così un primo bilancio della stagione: "Sono piuttosto contento, diciamo che sono più o meno dove mi aspettavo di essere. Come velocità della macchina non vado male, ma sicuramente devo migliorare e fare più km durante la stagione per capire come migliorare la guida nel miglior modo possibile. La cosa buona è che mi sto divertendo, penso che abbiamo ottenuto buoni risultati come Misano e Paul Ricard, altre volte abbiamo sofferto maggiormente, ma in generale direi che sommando tutto la situazione è positiva", ha poi concluso il pilota ex MotoGp, desideroso di rimettersi ancora una volta in gioco.