Le condizioni di Victor Steeman restano gravi: operato nella notte

SUZUKA - Victor Steeman lotta per rimanere in vita. Il pilota del team Mtm Kawasaki, per quanto riguarda la categoria Supersport, è caduto alla curva 14 nella prima parte di gara a Portimao, venendo travolto da José Luis Perez Gonzalez. L'evento è stato immediatamente interrotto e l'olandese è stato soccorso dal team medico, venendo trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Faro.