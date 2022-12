Bagnaia e Domizia, lei dice sì nella notte di Natale

TORINO - C’è regalo e regalo e quello che ha ricevuto Pecco Bagnaia la notte di Natale rientra certamente tra quelli speciali: la fidanzata Domizia ha detto sì alla sua proposta di matrimonio. Tutto molto romantico, come testimoniano le foto postate sui social. Lui, lei, l’anello e lo sfondo del Monte dei Cappuccini - luogo romantico per eccellenza a Torino - nella notte illuminata dalle “Luci d’Artista”, le installazioni che nelle vie centrali e nei luoghi iconici torinesi rischiarano le notti invernali. «Ieri, oggi, domani... insieme. Ha detto sì.. che anno magnifico» ha scritto Pecco su Instagram. Gli si può dare torto?

Due cuori e un... bassotto

L’annuncio è stato dato sui social e dai social sono arrivate le congratulazioni da tutto il mondo dei motori e non solo. Bagnaia quest’anno ha vinto il suo primo titolo mondiale e ha grandemente contribuito al titolo costruttori portato a casa dalla Ducati. Adesso, su un piano più strettamente personale, ecco l’annuncio di un nuovo traguardo. Pecco e Domizia si conoscono da quando erano bambini, l’amore è scoppiato sei anni fa, da tre anni hanno scelto di convivere. Non abitano a Torino (né a Chivasso, la città di Pecco, dove recentemente è stato festeggiato il Mondiale), ma a Pesaro (più vicini all’epicentro del motorismo targato VR46): loro due e il bassotto Arlecchino, che spesso compare nelle immagini e nei video che la coppia posta. La data del matrimonio non la si conosce ancora, probabilmente (è un’ipotesi, ma facilmente da immaginare) in uno dei non troppi momenti il cui il Motomondiale concede un po’ di tregua.