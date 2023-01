24 Ore di Dubai: con chi correrà Valentino Rossi

ROMA - Valentino Rossi si prepara al suo primo impegno sportivo di questo 2023. A poco più di un anno dal suo ritiro dalla MotoGP, il Dottore correrà per la seconda stagione sulle quattro ruote. Prima del World GT Challenge, però, il pesarese sarà impegnato in alcune corse a cominciare dalla 24 Ore di Dubai. Già negli scorsi giorni Rossi aveva pubblicato su Instagram alcune foto del suo allenamento sui kart, a una settimana dalla prova che lo attende in Medio Oriente.