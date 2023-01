24 ore Dubai, qualifiche: dove parte Valentino Rossi

ROMA - Si è concluso il venerdì di qualifica in vista delle 24 Ore di Dubai, primo impegno della stagione in pista di Valentino Rossi. A poco più di un anno dal ritiro dalla MotoGP. Il pesarese è impegnato nella corsa in Medio Oriente questo weekend, dove correrà con la BMW M4 GT3 numero 46 del team WRT assieme ai compagni di squadra Tim Whale, Sean Gelael, Max Hesse e Maxime Martin.