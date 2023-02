Valentino Rossi freme per la 12 Ore di Bathurst: "Pista mitica"

ROMA - Valentino Rossi è atteso dall'impegno nella 12 Ore di Bathurst, in programma domenica 5 febbraio. Dopo i recenti test a Portimao insieme al resto dell'Academy sulle due ruote, infatti, il Dottore è pronto a tornare alle gare di endurance con la sua BMW M4 GT3 su una pista sulla quale non ha mai corso, se non al simulatore. "Sono assolutamente entusiasta di scoprire Bathurst, una pista mitica che ho sempre voluto guidare ed è una delle mie preferite nel simulatore. Questa volta ci correrò per davvero e non vedo l'ora di essere lì", ha infatti spiegato Rossi.