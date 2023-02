Valentino Rossi alla 12 Ore di Bathurst 2023: orario e dove vedere la gara

ROMA - Valentino Rossi sarà tra i protagonisi più attesi nella prima tappa della stagione 2023 dell' Intercontinental GT Challenge . Il campionato comincia con il botto, ovvero con la suggestiva 12 Ore di Bathurst , che dopo tre anni condizionati dalla pandemia torna ad avere in griglia piloti professionisti di alto livello. La corsa, giunta alla ventunesima edizione, si districa sul leggendario percorso di Mount Panorama. Per il Dottore , che guiderà la BMW M4 GT3 del Team WRT in compagnia di Augusto Farfus e Maxime Martin, sarà la prima volta sul circuito australiano. Ecco quindi le indicazioni per vedere la tappa in diretta.

12 Ore di Bathurst 2023, orario e diretta

Innanzitutto, ovviamente bisogna fare i conti con il fuso orario, e trattandosi di una gara in Australia, come sempre in questi casi gli orari non risultano propriamente comodi per chi abita in Europa. La partenza, infatti, è prevista alle ore 5:15 locali, ovvero le 19:45 di sabato 4 febbraio in Italia. Visto il ritorno della gara in estate, solo per poche ore si correrà al buio. L'arrivo è in programma per le 7:45 di domenica 5 febbraio. La gara sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube del GTWorld, mentre il live timing è previsto sul sito ufficiale dell’Intercontinental GT Challenge.