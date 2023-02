Valentino Rossi e la beffa alla 12 Ore Bathurst

ROMA - Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto la 12 Ore di Bathurst. Il Dottore, al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, in squadra con Augusto Farfus e Maxime Martin, ha chiuso indietro rispetto alle aspettative a causa di un problema alle luci posteriore. La corsa dell'ex pilota di MotoGP ha avuto inizio dopo circa 130 minuti dallo start ufficiale della gara, quando in pista erano già scesi Farfus e Martin, chiudendo poi la sua frazione in terza posizione.