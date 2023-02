Valentino Rossi contento della BMW: "Facile da guidare, manca solo un po’ di ritmo”

ROMA - Valentino Rossi, pochi giorni fa, si è potuto misurare per la prima volta nel leggendario circuito di Mount Panorama, in Australia, nell'ambito della 12 Ore di Bathurst. La leggenda della MotoGP, che ha fatto squadra con Augusto Farfus e Maxime Martin, ha corso in due stint sulla BMW M4 GT3 del team WRT, contribuendo al sesto posto finale. Un risultato condizionato da un problema ai fari che ha costretto il team a perdere tempo al pit-stop, dopo aver lottato per buona parte della gara per le prime posizioni. Una tappa che tutto sommato ha soddisfatto il Dottore, il quale ha dichiarato: "MI sento bene su questa macchina, è facile da guidare. Forse manca un po' di ritmo in gara, soprattutto con il caldo. Avremmo potuto essere nella top-5, ma nel complesso è stata un'esperienza positiva: penso che la mia velocità e le mie prestazioni siano state buone".