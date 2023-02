Tanti auguri, Valentino: in edicola il libro su Rossi!

In 26 anni di carriera nel Motomondiale, il “fenomeno Rossi” è stato raccontato in migliaia di modi diversi. Così come centinaia sono state le volte in cui Valentino si è meritato le copertine di Motosprint. Basta questo, forse, per far capire cosa ha rappresentato il Dottore per il motociclismo italiano e mondiale in tutte queste stagioni. A livello sportivo, ha vinto tutto. In ogni categoria in cui ha partecipato. Ha accettato sfide impossibili quando ha capito che vincere era diventato troppo “facile” (i passaggi da Honda a Yamaha e da Yamaha a Ducati, per esempio), ha vissuto sempre di stimoli sportivi, trovando nel corso della sua lunga carriera un rivale diverso da battere. Un limite da provare a superare. E forse è stato proprio questo il segreto della sua longevità sportiva. A livello mediatico è stato il pilota che ha permesso allo sport motociclistico di diventare popolare in tutto il mondo. Grazie alle sue gag e alla sua capacità comunicativa. E alla sua faccia, familiare e ipnotica, capace di entrare attraverso la tv in ogni casa. Italiana, brasiliana o indonesiana che fosse. A livello formativo, è stato il più lungimirante tra i campioni. Già molto prima di appendere il casco al chiodo, ha pensato alla sua eredità, al modo di aiutare un mondo a cui ha dato tanto ma che gli ha dato anche molto, mettendo a disposizione dei giovani italiani più talentuosi la sua esperienza e i suoi valori.



Valentino Rossi lo abbiamo raccontato in questo libro speciale da 228 pagine realizzato dalla redazione di Motosprint, arricchito da 500 scatti fotografici di grande impatto e dalla prefazione del Presidente FMI, Giovanni Copioli. Un volume attraverso cui raccontiamo tutta la storia del “Dottore”: il suo percorso sportivo dagli inizi dei primi anni Novanta all’emozionante addio di Valencia del 2021, le sfide vinte e quelle perse in 26 stagioni nel Motomondiale, la 8 Ore di Suzuka, le interviste a chi gli è più vicino, le sue moto, i caschi più belli, i rivali, le scenette più divertenti e il suo fan club. Ma anche i progetti presenti e futuri con l’Academy, lo Sky Racing Team VR46 e le gare con le quattro ruote. Senza dimenticare la Rossi-Mania sparsa per tutto il Mondo e il suo essere personaggio oltre il motociclismo.