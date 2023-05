MotoGP, test Jerez: le Ducati brillano, Bezzecchi davanti a tutti

ROMA - Terminato il weekend di gara del Gran Premio di Spagna, il circuito di Jerez de la Frontera ha ospitato una sessione di test per cosentire ai vari team di risolvere alcuni problemi riscontrati domenica oppure per migliorare le prestazioni delle loro moto. Marco Bezzecchi in sella alla sua Ducati Mooney VR46 svetta su tutti, precendendo il compagno di squadra Luca Marini in in 1'36"574. Sesto posto per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, mentre Enea Bastianini, ancora alle prese con l'infortunio, non ha preso parte ai test. Ottima prova anche da parte di Fabio Di Giannantonio su Ducati del team Gresini: il pilota fa segnare il quarto tempo in in 1'36"574.