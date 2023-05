MotoGP, Morbidelli ricorda Senna: "È l'essenza del pilota, mi ha dato serenità"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna di MotoGP , andato in scena lo scorso weekend sul tracciato di Jerez de la Frontera , ha lasciato qualche strascico in seguito ad alcune penalizzazioni che i piloti non hanno gradito. Tra questi c'è Franco Morbidelli che, dopo il contatto con Alex Marquez nella sprint race , ha ricevuto un long lap penalty da scontare nella gara del giorno successivo. Il centauro della Yamaha , anche dopo aver rivisto le immagini, è rimasto fermo sulla propria posizione ritenendo ingiusta la sanzione.

Morbidelli: "Senna mi ha dato serenità"

Franco Morbidelli, dunque, dopo aver ricevuto la penalità ha affidato i propri pensieri ai social pubblicando una story su Instagram con il volto del leggendario Ayrton Senna. Il campione del mondo di Moto2 del 2017 ha poi spiegato le motivazioni di questa sua scelta: "Pensare a lui mi ha dato grande serenità, mi è servito tanto a mantenere la calma cercando un momento di pace. Per me lui rappresenta l'essenza del pilota, un faro per l'intero mondo dello sport. Dopo la sprint ero triste perché pensavo di non meritare la penalità e così ho subito pensato a Senna".