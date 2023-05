MotoGP, Pol Espargaro: “Ho avuto otto fratture, ma voglio tornare presto”

ROMA - La stagione della MotoGP procede in maniera spedita, ma finora ci sono state diverse defezioni in queste prime gare del Mondiale. Oltre ad Enea Bastianini e Marc Marquez , uno dei grandi assenti è stato sicuramente Pol Espargaro , vittima di un bruttissimo incidente nel primo weekend stagionale di Portimao . Il pilota della KTM è rimasto a lungo in silenzio proprio a causa dei suoi problemi fisici, ma nelle ultime ore è tornato a parlare sui propri profili social per fornire aggiornamenti sulle sue condizioni: “È passato un mese ed una settimana dall'incidente e adesso posso parlare un po', mi sono rotto la mandibola in due pezzi e l'ho dovuta tenere completamente chiusa per quattro settimane dopo l'incidente. Non potevo mangiare, ho perso 8-9 chili , ma oggi riesco a sorridere e a parlare abbastanza bene. Inoltre, ho avuto una lesione all'orecchio che è stato operato dopo l'incidente".

Espargaro: "Voglio tornare al più presto"

"Ho avuto otto fratture in tutto il corpo, ma voglio tornare al più presto in moto. La mia squadra sta lavorando molto e la moto è un davvero veloce in questo momento. Non vedo l'ora di iniziare. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato in questo periodo. È stato importantissimo tenermi motivato per farmi tornare il prima possibile. Grazie anche al mio team e a tutte le persone che sono con me quando corro. Non vedo l'ora di salire sulla moto, non so quando, ma sarà presto", ha aggiunto Pol Espargaro nel video-messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. A questo punto non resta che capire quando lo spagnolo potrà tornare in sella.