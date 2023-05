MotoGP, niente Le Mans per Oliveira: al suo posto Savadori

ROMA - Continua il calvario di Miguel Oliveira. Il pilota dell'Aprilia, dopo essere stato fermo ai box per qualche settimana a causa dell'incidente di Portimao, è nuovamente costretto a fermarsi in seguito alla caduta di Jerez de la Frontera e, per questo motivo, salterà il prossimo Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. La speranza del portoghese è di essere idoneo per competere l'11 giugno al Mugello, ma nel frattempo l'Aprilia ha individuato il suo sostituto temporaneo: si tratta di Lorenzo Savadori.