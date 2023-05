MotoGP, diretta tv GP Francia 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo una breve pausa la MotoGP torna in pista a Le Mans per il Gran Premio di Francia , il quinto appuntamento del Mondiale 2023. Francesco Bagnaia e la sua Ducati ripartono dalla vittoria ottenuta a Jerez de la Frontera, che ha permesso al pilota di riconquistare la testa della classifica iridata. Marco Bezzecchi continua ad inseguire e spera di rialzare la testa dopo la caduta di due settimane fa , ma attenzione anche ad un Brad Binder molto in forma. Si parte venerdì 12 maggio alle 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 14:05 è prevista la seconda. Nella giornata di sabato 13 maggio spazio alla terza sessione di libere alle 10:10, poi le qualifiche con il Q1 alle 10:50 e il Q2 alle 11:15. Nel pomeriggio alle 15:00 la sprint race, mentre domenica 14 maggio alle 14:00 la gara .

Gp Francia, dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (canale 201), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Le qualifiche e la sprint race del sabato saranno trasmesse in diretta tv in chiaro anche su TV8, esattamente come la gara della domenica. Infine sarà possibile seguire qualifiche, sprint race e gara anche con il LIVE di tuttosport.com.