MotoGP, Marquez “studia la frenata” da Bagnaia e Binder

MotoGP, Marquez: “Questo tipo di frenata può essere vantaggioso”

“Abbiamo provato alcune nuove geometrie sull'anteriore, e la moto ha girato un po’ meglio, con un buon ritmo – ha spiegato Marquez – al momento è difficile trarre conclusioni perché c'è molto grip in pista, ma in generale le sensazioni sono buone. Abbiamo anche fatto dei test per altri tracciati con più frenata, per cercare di avere più stabilità”.

Mentre quella di mantenere le ruote in linea è stata la tattica di frenata più utilizzata nelle ultime stagioni, per sfruttare una maggiore aderenza al posteriore, Marquez ha confermato che il drifting laterale del posteriore in "stile Ktm” (e anche Ducati) “può essere vantaggioso”.