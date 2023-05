MotoGP, niente penalità per Marquez: accolto il ricorso Honda

ROMA - Dopo molte settimane di incertezza la Corte d'Appello ha deciso di accogliere il ricorso della Honda in merito alla penalizzazione inflitta a Marc Marquez in seguito all'incidente con Miguel Oliveira nel Gran Premio di Portogallo di MotoGP a Portimao. Lo spagnolo, dunque, una volta rientrato a pieno regime nel circus non dovrà scontare alcuna sanzione, che inizialmente prevedeva un doppio long lap penalty per il GP di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Gara a cui l'otto volte campione del mondo non ha potuto prendere parte a causa di un infortunio, dal quale sta ancora recuperando.

Marquez pronto al rientro a Le Mans?

A questo punto resta soltanto da capire quando effettivamente Marc Marquez potrà tornare in pista a gareggiare con i rivali. Dopo aver annunciato il forfait nello scorso Gran Premio di Spagna, infatti, il pilota della Honda aveva auspicato un suo rientro nella successiva gara sul circuito di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia, in programma questo weekend. Al momento ci sono alte possibilità di vedere Marquez in pista, ma allo stesso tempo lo spagnolo e il suo team non hanno rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito.