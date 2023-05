MotoGP, ufficiale il ritorno di Marquez: correrà a Le Mans

ROMA - La notizia era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità: Marc Marquez tornerà in pista questo weekend per prendere parte al Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Mans . L'otto volte campione del mondo, dopo un lungo stop a causa di un infortunio alla mano rimediato durante la prima gara della stagione a Portimao, dunque, tornerà ad essere uno dei grandi protagonisti della MotoGP . Marquez , tra l'altro, non dovrà neanche scontare la penalità in seguito alla decisione della corte d'Appello sull'incidente avvenuto in Portogallo .

Marquez in pista a Le Mans

Ad annunciarlo è stata la Honda Repsol che, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il ritorno in pista di Marc Marquez: "Marc fa il suo tanto atteso ritorno per ripristinare il Repsol Honda Team e ricongiungersi a Joan Mir, entrambi alla ricerca di fine settimana stabili durante un evento fondamentale. Dopo essersi rotto il primo metacarpo della mano destra in Portogallo, Marc Marquez tornerà a correre con la RC213V del Repsol Honda Team in Francia. Dopo essersi consultati con tre diversi team medici, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti della guarigione dell'osso e lo spagnolo tornerà in pista in Francia".