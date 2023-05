Ducati, Bagnaia e la rivincita Le Mans su Bastianini: "Potevo già vincere"

ROMA - Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia , a pochi giorni dall'inizio del weekend dedicato al Gran Premio di Francia 2023 , ha espresso la propria voglia di riscatto: "Mi fa piacere tornare a gareggiare in Francia, qui c'è un'atmosfera davvero incredibile grazie ai tifosi. Le Mans è una pista che mi piace molto e dove lo scorso anno ero in lotta la vittoria, prima della caduta . Anche quest'anno sarà molto insidiosa e servirà fare attenzione, perché ci aspettiamo temperature più basse ed è anche prevista pioggia".

Bagnaia, voglia di rivalsa in Francia

Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia arriva a questo appuntamento dopo la vittoria conquistata a Jerez de la Frontera in sella alla sua Ducati, che gli ha permesso di tornare in testa al Mondiale. Il pilota di Chivasso, però, dovrà restare concentrato e non abbassare la guardia, poiché nella scorsa stagione fu vittima di una caduta dopo il sorpasso di Enea Bastianini, che volò dritto verso il successo. Questa volta Bastianini sarà assente a causa di un infortunio e verrà sostituito da Danilo Petrucci, ma Bagnaia andrà comunque in cerca di rivalsa su una pista insidiosa.