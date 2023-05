Bezzecchi e Bagnaia, che record in MotoGP! L'Italia come ai tempi di Rossi

Bagnaia e Pez, dominio in classifica

Per i due piloti motorizzati Ducati l’inizio stagione è stato da incorniciare: con due vittorie a testa i due sono ora separati da un solo punto nella classifica piloti, e hanno lasciato le briciole agli altri, fatta eccezione per Brad Binder (KTM), l’unico intenzionato a non mollare. E questo scenario viene arricchito ora dal fatto che il Circus viaggia in direzione Mugello, la casa tricolore delle due ruote, dove i piloti in testa alla classifica, spinti dal pubblico amico, potrebbero allungare ancora, continuando a seguire le orme dei campioni d’inizio millennio.

E i record in salsa tricolore non sono finiti: a Le Mans la vittoria di Bezzecchi ha segnato anche il 31esimo gran premio consecutivo con un pilota (almeno) a podio per la Ducati, oltre alla quarta vittoria consecutiva in terra francese dopo quelle di Petrucci (2020), Miller (2021) e Bastianini (2022).

Il tutto sotto lo sguardo di ben 278mila 805 spettatori, record assoluto nella storia della Moto GP.